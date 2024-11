EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG erneuert Rahmenvertrag mit Fuel Cell Systems Ltd. im Wert von EUR 5,5 Mio. für das Jahr 2025



SFC Energy AG erneuert Rahmenvertrag mit Fuel Cell Systems Ltd. im Wert von EUR 5,5 Mio. für das Jahr 2025 Brunnthal/München, Deutschland, 21. November 2024 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen weiteren Rahmenvertrag von ihrem langjährigen Vertriebspartner, Großkunden und SFC-Markenbotschafter Fuel Cell Systems Ltd. (FCSL) erhalten. Der neue Vertrag im Wert von rund EUR 5,5 Mio. wird im Geschäftsjahr 2025 sowohl zum Umsatz als auch zum Ergebnis beitragen. Der neue Auftrag umfasst wie die bisherigen Vereinbarungen EFOY-Methanol-Brennstoffzellen und Zubehör. FCSL ist als Distributor und Projektentwickler für Brennstoffzellenlösungen zur dezentralen Energieversorgung in verschiedenen Anwendungen in Großbritannien und seit Kurzem auch in den Niederlanden tätig. Die Steigerung des Auftragsvolumens gegenüber dem im Juni dieses Jahres gemeldeten Auftragswert von EUR 4 Mio. unterstreicht die stetig wachsende Nachfrage nach den zuverlässigen und wartungsarmen EFOY-Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy. Das gestiegene Auftragsvolumen ist auf die Nachfrage nach SFC-Brennstoffzellentechnologie in den Anwendungsbereichen Sicherheit und Überwachung (Closed Circuit Television (CCTV)) sowie Messsysteme in der Umwelttechnik zurückzuführen. Insbesondere im stark wachsenden CCTV-Markt konnte FCSL die eigene Kundebasis ausbauen. Kunden in diesem Bereich setzen Brennstoffzellen in stationären Audio- und Videoüberwachungssystemen - z. B. zum Schutz und zur Überwachung von Infrastrukturen - sowie in mobilen Anwendungen zur Überwachung von Baustellen oder Großveranstaltungen ein. Überwachung ist auch bei Messsystemen in der Umwelttechnik erforderlich. Hier müssen wichtige Umweltdaten (z. B. Pegelstände, Abflussüberwachung, Lärmüberwachung und andere Klimadaten) rund um die Uhr zuverlässig gemessen und übertragen werden. Durch den Einsatz von Brennstoffzellen kann diese Aufgabe gelöst werden, indem netzunabhängig Energie für eine zuverlässige Datenübertragung bereitgestellt wird. Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "Fuel Cell Systems und SFC Energy haben über Jahre hinweg eine erfolgreiche Partnerschaft aufgebaut. Gemeinsam mit Fuel Cell Systems treiben wir die Verbreitung der SFC-Brennstoffzellentechnologie voran - ein Erfolg, der sich in einem deutlich gestiegenen Auftragsvolumen dieses geschätzten Partners zeigt. Wir bieten unseren Kunden eine zuverlässige und nachhaltige netzunabhängige Energiequelle, die gleichzeitig durch geringe Gesamtbetriebskosten überzeugt. Dies verschafft unseren Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil." Lee Juby, Vorstandsvorsitzender der Fuel Cell Systems Ltd.: "Im Markt für CCTV-Anwendungen wird die flexible, zuverlässige und umweltfreundliche EFOY-Brennstoffzellentechnologie der SFC Energy weiterhin sehr gut angenommen und gewinnt immer mehr Kunden. In unserem Heimatmarkt Großbritannien hat der Umweltschutz und die damit verbundene Erhebung von Umweltdaten in letzter Zeit vor allem in der Wasserwirtschaft stark an Bedeutung gewonnen. Hier sehen wir viele Möglichkeiten, die Brennstoffzellentechnologie von SFC weiter zu vermarkten." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



Zu Fuel Cell Systems Ltd.

Fuel Cell Systems Ltd. (FCSL) ist Großbritanniens führender Brennstoffzellen-Integrator, -Berater und -Distributor mit mehr als eintausend installierten Brennstoffzellen in einem breiten Spektrum von Anwendungen. Das Team von FCSL wendet Brennstoffzellen seit 2003 für essenzielle Anwendungsbereich an. In jüngster Zeit hat FCSL eine Reihe von Wasserstoffsystemen entwickelt, darunter Produkte zur Erzeugung, Speicherung und Betankung, um diese Infrastrukturlücke in Großbritannien zu schließen. Dazu gehören HyTruck, ein mobiles Wasserstoffbetankungsfahrzeug, und HyQube, ein preiswertes, skalierbares und wiederverwendbares Betankungssystem.



