Tesla präsentiert erstmals seinem europäischen Publikum seine innovative Vision der fahrerlosen Mobilität. Das als "Cybercab" bezeichnete Robotaxi, ein futuristischer Zweisitzer ohne klassische Steuerungselemente wie Lenkrad oder Pedale, wird ab sofort bis zum 8. Dezember in ausgewählten Ausstellungsräumen in Berlin, Paris und London der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das elegante Fahrzeug, das auf dem erfolgreichen Model 3 basiert, zeichnet sich durch markante Flügeltüren aus und soll mittels einer speziellen App gesteuert werden. Die Produktionsaufnahme ist für 2026 geplant, wobei der konkrete Marktstart in Europa noch ungewiss bleibt.

Technologischer Wettbewerb im Robotaxi-Segment

Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Waymo, die auf kostenintensive Laser-Radar-Systeme setzen, verfolgt Tesla einen minimalistischen Ansatz mit reiner Kameratechnologie. Diese Strategie stößt in Fachkreisen auf geteilte Meinungen, da Zweifel an der Zuverlässigkeit einer ausschließlich kamerabasierten Umgebungserfassung bestehen. Während in den USA bereits fahrerlose Taxis im Regelbetrieb unterwegs sind, könnte Teslas Einstieg in diesen Markt die Wettbewerbsdynamik erheblich verändern.

