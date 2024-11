NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das China-Geschäft bleibe eine "Wildcard", schrieb Analyst Julien Dormois in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow in London. Immerhin sei der Umsatzrückgang im vierten Geschäftsquartal langsamer geworden. Die Konzernziele für 2025 belebten die Stimmung und die mittelfristigen Ambitionen seien intakt./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 19:28 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SHL1006