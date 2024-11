DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Nvidia hat im dritten Geschäftsquartal von der anhaltend starken Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen profitiert. Der Umsatz stieg kräftig an und die Gewinne verdoppelten sich nahezu. Der Umsatz betrug 35,1 (Vorjahr: 18,1) Milliarden Dollar. Zum Vorquartal entspricht dies einem Anstieg um 17 Prozent. Analysten hatten im Factset-Konsens 33,1 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn stieg auf 19,3 (9,2) Milliarden Dollar. Im Quartal zuvor waren es 16,6 Milliarden gewesen. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,81 Dollar. Analysten hatten mit 0,75 Dollar gerechnet. Der Umsatzausblick übertraf mit rund 37,5 Milliarden Dollar für das laufende Quartal ebenfalls die Prognosen. Trotz der starken Zahlen fiel der Nvidia-Kurs nachbörslich um 2,5 Prozent. Er hat seit Jahresbeginn bereits um knapp 200 Prozent zugelegt.

TAGESTHEMA II

Das US-Justizministerium drängt im Kartellprozess gegen Google auf einen Zwangsverkauf des Internetbrowers Chrome. Wie die Behörde mitteilte, würde mit einem Verkauf die Monopolisierung des Online-Suchmarktes beendet werden. Die Aufforderung folgt auf den Sieg der US-Regierung in einem Kartellverfahren gegen Google in diesem Jahr und wird wahrscheinlich einen massiven Rechtsstreit mit weitreichenden Auswirkungen auf das Kerngeschäft des Technologiegiganten einleiten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: 8,2 zuvor: 10,3 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +2,9% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Nach den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Schwergewichts Nvidia tut sich insgesamt wenig. Lediglich in Tokio get es nach unten. Laut Marktteilnehmern sorgen die Unsicherheit über die Entwicklung des Ukraine-Kriegs und des Tempos der Zinssenkungen in den USA für Verkaufsneigung. Ansonsten folge man der Entwicklung der Futures auf die US-Aktienindizes, so ein Teilnehmer in Hongkong. An den chinesischen Börsen bremst laut den Analysten von Cinda International, dass China keine weiteren bedeutenden wirtschaftlichen Anreize geschaffen habe, während zugleich Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hinsichtlich der Erwartungen in Bezug auf Zölle und technologische Kontrollen und Gleichgewichte mit China beunruhige. Unter den Einzelwerten gibt der Kurs des koreanischen Nvidia-Zulieferers SK Hynix in Seoul um ein halbes Prozent nach. Celltrion verteuern sich um 2,5 Prozent, nachdem das Biosimilarunternehmen einen Aktienrückkaufplan präsentiert hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.408,47 +0,3% 139,53 +15,2% S&P-500 5.917,11 +0,0% 0,13 +24,1% Nasdaq-Comp. 18.966,14 -0,1% -21,33 +26,4% Nasdaq-100 20.667,10 -0,1% -17,49 +22,8% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 882 Mio 904 Mio Gewinner 1.277 1.351 Verlierer 1.492 1.451 Unverändert 91 67

Behauptet - Die Anleger blieben im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia vorsichtig. Nvidia gaben nach der Vortagesrally im unmittelbaren Vorfeld um 0,8 Prozent nach. Comcast gewannen 1,6 Prozent. Das Unternehmen trennt sich von Kabel-TV-Sendern der Tochter NBCUniversal. Comcast gab bekannt, dass ein neues Unternehmen mit Börsennotierung gegründet werden soll, das Unterhaltungs- und Nachrichtenkanäle verwalten soll. Super Micro Computer kamen nach der 30-Prozent-Rally vom Vortag um 8,7 Prozent zurück. Das Unternehmen hatte einen neuen Wirtschaftsprüfer benannt, nachdem versäumte Fristen die Notiz der Aktie an der Nasdaq gefährdet hatten. Target knickten um 22 Prozent ein. Der Einzelhändler verfehlte im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen und senkte zudem die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Lifeway Foods fielen um 5,3 Prozent. Das Unternehmen hat auch das erhöhte Übernahmeangebot seines Hauptaktionärs Danone abgelehnt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,32 +3,6 4,28 -10,1 5 Jahre 4,28 +2,0 4,26 28,3 7 Jahre 4,35 +1,9 4,33 37,6 10 Jahre 4,41 +1,7 4,40 53,5 30 Jahre 4,60 +2,1 4,58 63,1

Die Renditen zogen etwas an, nachdem sie vortags noch gesunken waren, als Anleihen mit Blick auf die Entwicklung des Kriegs in er Ukraine als vermeintlich sicherer Hafen noch gesucht gewesen waren.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0549 +0,1% 1,0542 1,0517 -4,5% EUR/JPY 163,74 -0,0% 163,78 163,52 +5,2% EUR/CHF 0,9315 -0,1% 0,9321 0,9313 +0,4% EUR/GBP 0,8338 +0,1% 0,8332 0,8317 -3,9% USD/JPY 155,20 -0,1% 155,34 155,52 +10,2% GBP/USD 1,2653 +0,0% 1,2652 1,2646 -0,6% USD/CNH 7,2478 -0,0% 7,2506 7,2522 +1,7% Bitcoin BTC/USD 96.940,85 +2,8% 94.284,15 94.423,60 +122,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog deutlicher an, der Dollarindex stieg um 0,5 Prozent. Die Devisenexperten von Unicredit sprachen von einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der Entwicklung des Kriegs in der Ukraine. Die Kursgewinne des Dollar erinnerten daran, dass der Dollar neben dem Yen und dem Schweizer Franken die "weltweit bevorzugte Safe-Haven-Währung" bleibe, so die Analysten.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,96 68,75 +0,3% +0,21 -1,4% Brent/ICE 72,98 72,81 +0,2% +0,17 -2,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich volatil, gaben unter dem Strich aber um 0,6 Prozent nach. Gegenwind kam von den US-Rohöllagerbeständen, die unerwartet gestiegen waren.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.658,07 2.650,55 +0,3% +7,52 +28,9% Silber (Spot) 31,23 30,86 +1,2% +0,37 +31,3% Platin (Spot) 967,88 961,00 +0,7% +6,88 -2,4% Kupfer-Future 4,15 4,16 -0,1% -0,00 +5,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich nach den deutlichen Vortagesaufschlägen weitere 0,6 Prozent fester. Rückenwind erhielt das Edelmetall von seinem Status als "sicherer Hafen".

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

XAI

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen für künstliche Intelligenz hat in einer neuen Finanzierungsrunde 5 Milliarden Dollar eingesammelt und kommt damit auf eine Bewertung von 50 Milliarden Dollar. Dieser Wert liegt mehr als doppelt so hoch wie noch vor einigen Monaten, so mit dem Vorgang vertraute Personen.

