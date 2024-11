DJ Ueda: Bank of Japan berücksichtigt Wechselkurs bei Prognosen

Von Megumi Fujikawa

DOW JONES--Die Bank of Japan (BoJ) bezieht die möglichen Auswirkungen eines schwachen Yen laut Gouverneur Kazuo Ueda in ihre Preisprognosen ein, obwohl die Stabilität des Devisenmarktes nicht zu ihren Aufgaben gehört. "Wir berücksichtigen ernsthaft Wechselkursbewegungen bei der Erstellung unserer Wirtschafts- und Inflationsprognosen, einschließlich der Frage, was die Ursachen für die derzeitigen Wechselkursänderungen sind", sagte Ueda bei einer Veranstaltung in Tokio. Zu den kurzfristigen Bewegungen auf dem Devisenmarkt wollte er sich nicht äußern.

Die erneute Schwäche des Yen hat Befürchtungen über einen Anstieg der Importpreise geweckt und Spekulationen über eine bevorstehende Zinserhöhung durch die BoJ genährt. Die Währung stand zuletzt bei 154,78 Yen gegenüber dem Dollar.

Der BoJ-Gouverneur sagte auch, dass die Notenbank die Auswirkungen der US-Politik unter dem nächsten Präsidenten in ihre Wirtschaftsprognose einbeziehen werde, sobald Donald Trump Einzelheiten bekannt gibt.

Francois Villeroy de Galhau, Gouverneur der französischen Notenbank und Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), der zusammen mit dem BoJ-Gouverneur an der Veranstaltung teilnahm, sagte, dass mögliche US-Zölle die Inflationsaussichten in Europa wahrscheinlich nicht wesentlich verändern werden. "Der Sieg gegen die Inflation in Europa ist in Sicht", sagte er. Er fügte hinzu, dass die EZB den Grad der geldpolitischen Restriktionen weiter verringern sollte, was auch die Haushaltskonsolidierung in der Region unterstützen könnte.

November 21, 2024

