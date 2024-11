BAKU (dpa-AFX) - Die EU übt scharfe Kritik am aktuellen Beschlussentwurf auf der Weltklimakonferenz. "Ich werde es nicht schönreden", sagte der designierte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra auf einer Pressekonferenz in Baku. "Er ist in seiner jetzigen Form absolut nicht akzeptabel."

Entwicklungsländer und viele Beobachter kritisieren allerdings, dass die EU und andere Industriestaaten in dem am Morgen veröffentlichten Textentwurf bislang keine konkrete Summe nennen, die sie bereit sind, in den kommenden Jahren an Geldern für ärmere Länder in der Klimakrise bereitzustellen.

Auch der grüne EU-Abgeordnete Michael Bloss übte Kritik: "Statt die Führungsrolle zu übernehmen, wird die Europäische Union zum Bremsklotz bei den Klimaverhandlungen", sagte er. Eigene Vorschläge zur Finanzierung seien dringend notwendig./swe/DP/mis