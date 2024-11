NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vestas von 250 auf 215 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Kursreaktionen seien übertrieben, und die Anleger hätten nun eine Einstiegschance mit gut eingepreisten Risiken, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Sie ist insgesamt aber etwas vorsichtiger für die Profitabilität im Servicegeschäft der Dänen und das Wachstum bei Windkraftanlagen auf Land gworden./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 21:07 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2024 / 06:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0061539921