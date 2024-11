Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch ab. Zum Handelsstart sprang der DAX um 0,2 Prozent auf 19.041 Punkte und erhöhte damit den Abstand auf die wichtige 19.000-Punkte-Marke etwas. Neben den Nvidia-Quartalszahlen dürften am heutigen Handelstag diese Themen die Kurse beeinflussen. 1. Zurückhaltung an der Wall StreetDer US-Aktienmarkt zeigte am Mittwoch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...