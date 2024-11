Berlin (ots) -Die Cantourage Group SE (www.cantourage.com) Europas führendes börsennotiertes Cannabisunternehmen, setzt ihren starken Wachstumskurs fort und erreicht im Oktober 2024 mit einem Monatsumsatz von EUR 5,5 Mio. einen neuen Bestwert in der Unternehmensgeschichte. Dieses Ergebnis unterstreicht die steigende Nachfrage nach Cantourages Produkten und die führende Position von Cantourage im europäischen Markt für medizinisches Cannabis.Mit dem Oktoberumsatz bei erneut positivem operativem Ergebnis rückt Cantourage den Jahreszielen von mindestens EUR 40 Mio. Umsatz und EUR 2,0 Mio. EBITDA für 2024 näher und bestätigt erneut, dass sich das Unternehmen auf einem nachhaltigen Wachstumskurs befindet. "Mit diesem abermaligen Rekordmonat zeigen wir erneut, dass unsere Strategie und unser Geschäftsmodell auf einem soliden Fundament stehen. Der kontinuierliche Ausbau unseres Produktsortiments und die Flexibilität unseres Sourcing-Modells ermöglichen es uns, uns erfolgreich in einem dynamisch wachsenden europäischen Marktumfeld zu behaupten", kommentiert Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE.Weitere Informationen zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zu den Wachstumsplänen des Unternehmens finden sich im Bereich "Investoren" auf der Unternehmenswebsite: www.cantourage.com/investoren.Über CantourageCantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von getrockneten Cannabisblüten und weiteren Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.Weitere Informationen: www.cantourage.comPressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49 176 74717519Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 173 3702649Original-Content von: Cantourage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171384/5913420