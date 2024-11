Der Bitcoin hat in der Nacht einmal mehr ein Allzeithoch markiert und marschiert mit großen Schritten auf die historische Marke von 100.000 Dollar zu. Obwohl in den letzten zwei Wochen auch einige Altcoins stark gestiegen sind, baut der Platzhirsch seine Vormachtstellung am Donnerstag weiter aus. Ist die Altcoin-Season damit abgesagt?Es gibt derzeit nichts, was den Bitcoin aufhalten kann. Nach einer mehrtägigen Konsolidierung im Bereich der 90.000-Dollar-Marke ist die Kryptowährung erneut auf ein ...

