NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Hold" belassen. Das angehobene mittelfristige Margenziele unterstreiche die Ambitionen des neuen Konzernchefs, schrieb Analyst Charlie Bentley in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Allerdings könnte dieser Wandel zu Lasten des Wachstumsfokus und der bisherigen Unternehmensstrategie der Rückwärtsintegration entlang der Wertschöpfungskette gehen./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / 01:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2024 / 01:47 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000SYM9999