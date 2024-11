DAX fehlen die Impulse. Qiagen deutet Gegenbewegung an

Die Bullen haben es weiterhin schwer, ihre Kräfte zu mobilisieren. Selbst gute Zahlen des KI-Chipherstellers Nvidia konnten im frühen Handel noch keine Kauflaune entfachen. Damit stagnierte der DAX® zunächst bei rund 19.000 Punkten. Die Nachrichtenlage ist heute spärlich. Die Börsenlethargie droht sich fortzusetzen.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von CTS Eventim lieferte starke Zahlen für das abgelaufene Quartal und bestätigte den Ausblick auf das Gesamtjahr. In den zurückliegenden 12 Monaten zählte das Papier des Eventvermarktes zu den stärksten Titeln im MDAX®. Zum Handelsauftakt bleibt die Aktie zunächst jedoch auf Konsolidierungskurs. Fresenius Medical Care kann das Maihoch noch nicht überwinden. Die kritische Marke bleibt jedoch in greifbarer Nähe. Jungheinrich verletzte in frühen Handel eine wichtige Unterstützungsmarke und notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit Herbst 2022. Qiagen kann sich nach dem Kurssturz der zurückliegenden Tage bei EUR 38,50 fangen. Kommt nun der Rebound? Unilever will sich von der Eiscreme-Sparte trennen und plant den Bereich an die Börse zu bringen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.103/19.275/19.500/19.667 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.756/18.930 Punkte

Der DAX® eröffnete freundlich und setzte sich von der 19.000 Punktemarke ab. Dennoch bleibt der Abwärtstrend zunächst intakt. Unterstützung findet der Index weiterhin zwischen 18.756 und 18.930 Punkten. Kaufimpulse zeichnen sich frühestens oberhalb von 19.275 Punkten ab.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 24.07.2024 - 21.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.11.2019 -21.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 107,73* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 114,78** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 116,44*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2024; 09:20 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 8,59* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,98* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,20* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,30* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2024; 09:20 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.