Linz (www.anleihencheck.de) - Zuletzt wurden die Inflationsdaten aus Kanada für den Oktober veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese seien etwas höher als erwartet ausgefallen. Die saisonbereinigte monatliche Inflation habe mit 0,4% am oberen Ende des Bandes gelegen, in dem sich die Inflation in den letzten 14 Monaten eingependelt habe. Die Gesamtrate habe mit 2,0% genau in der Mitte des Zielbandes der Bank of Canada gelegen, daher solle man sich vorerst noch keine Sorgen machen. ...

