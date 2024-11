Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG hat in den ersten neun Monaten 2024 beeindruckende Zahlen vorgelegt und unterstreicht ihre Position als wachstumsstarkes Immobilienunternehmen. Mit einem Umsatz von 19,9 Mio. € (Vorjahr: 16,9 Mio. €) und einem EBITDA von 13,6 Mio. € (Vorjahr: 10,8 Mio. €) setzte das Unternehmen neue Maßstäbe. Besonders hervorzuheben ist der Nettoertrag von 3,9 Mio. €, der durch einen Sondereffekt aus der Veräußerung des Fachmarktzentrums in Büdelsdorf gestützt wurde. Auch die Funds From Operations (FFO) stiegen um 7 % auf 7,6 Mio. €, entsprechend 1,59 € je Aktie. Rekordjahr bei ...

