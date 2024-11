Shiba Inu Prognose: Top-Krypto-Experte erklärt, warum der SHIB-Kurs jetzt vor der Explosion steht

Obwohl der Meme-Coin-Sektor in den Tagen nach der US-Wahl Anfang November besonders starke Zuflüsse erhalten konnte, scheinen sich viele Krypto-Anleger aktuell hauptsächlich auf den großen Bitcoin zu konzentrieren. Schließlich konnte die erste Kryptowährung der Welt erst vor wenigen Stunden die Marke von 97.500 US-Dollar überschreiten und damit ein neues Allzeithoch erreichen.

Allerdings könnten die Meme-Token nach diesem neuen BTC-Allzeithoch davon profitieren, dass Investoren Gewinne mitnehmen möchten - und diese in risikofreudigere Projekte anlegen. Ein Krypto-Analyst sieht jetzt die Chance dafür, dass vor allem Shiba Inu in naher Zukunft besonders starke Kursgewinne verzeichnen könnte.

Über 8 Millionen Blöcke: Shibarium wächst stetig

Die Layer-2-Lösung von Shiba Inu - auch als "Shibarium" bekannt - konnte seit ihrer Einführung im August 2023 bereits einige große Erfolge feiern. Ein neuer Meilenstein dürfte innerhalb der nächsten Tage überschritten werden, denn mittlerweile wurden fast 8 Millionen Blöcke der Shiba Inu Blockchain hinzugefügt. Außerdem verraten die aktuellen Daten von ShibariumScan, dass die Anzahl der aktiven Adressen mit großen metaphorischen Schritten auf die Marke von 2 Millionen zusteuert.

All das zeigt das große Interesse der Krypto-Nutzer am SHIB-Token, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels eine Marktkapitalisierung von über 14,21 Milliarden US-Dollar hatte und damit weiterhin unangefochten den zweiten Platz im Meme-Coin-Ranking hinter Dogecoin (DOGE) belegt. Allerdings könnte dieser Wert in baldiger Zukunft noch weiter steigen - zumindest dann, wenn der Krypto-Experte Ali Martinez mit seiner Analyse zum Shiba Inu Kurs recht behalten kann.

ShibaInu forms a bull flag, signaling a move to $0.000037 if $SHIB can break past the $0.000025 resistance. pic.twitter.com/PFbTQtfbZb - Ali (@ali_charts) November 21, 2024

In seinem Tweet, den er in den heutigen Morgenstunden auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht hatte, erklärte er nämlich, dass jetzt eine sogenannte Bullenflagge am SHIB-Chart aufgetaucht sei, die als technischer Indikator einen besonders starken Kursanstieg voraussagen kann. Sollte der Shiba Inu Preis, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 0,0000241 US-Dollar lag, die Marke von 0,000025 US-Dollar überschreiten können, würde ein rasanter Anstieg auf bis zu 0,000037 US-Dollar folgen. Dies wäre ein starker Kursgewinn von über 54 Prozent!

Sollte Shiba Inu tatsächlich so starke Zuflüsse erhalten, würde dies zudem ein neues Jahreshoch darstellen, denn zuletzt konnte der SHIB-Token die Marke von 0,000035 US-Dollar im März überschreiten. Trotzdem wäre dann das bisherige Allzeithoch von 0,00008616 US-Dollar noch weiterhin in weiter Ferne. Klar ist allerdings, dass der Meme-Coin-Bereich dafür bekannt ist, eine hohe Volatilität zu bieten und dadurch starke Kursgewinne - auch 50 Prozent und mehr - innerhalb kürzester Zeit keine Seltenheit sind.

Crypto All-Stars explodiert: Jetzt noch den Presale-Token STARS kaufen?

Auch das junge Meme-Coin-Projekt Crypto All-Stars (STARS) konnte seit der US-Wahl - ähnlich wie Shiba Inu - starke Zuflüsse verzeichnen und mittlerweile eine Summe von über 4,8 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Hauptgrund hierfür: Das MemeVault Ökosystem bietet eine Staking-Plattform, die sich voll und ganz auf das Anlegen von Meme-Token spezialisiert hat.

Zum offiziellen Coin Launch, der noch dieses Jahr stattfinden wird, können Nutzer zunächst elf verschiedene Meme-Coins in dem Staking-Programm nutzen, um ein passives Einkommen zu erzielen. Die jährliche prozentuale Rendite (APY) hängt dabei immer vom gewählten Meme-Token ab und wird in Form des nativen STARS-Tokens ausgezahlt.

Die Tokenomics von Crypto All-Stars (STARS) in der Übersicht

Außerdem dürften viele frühzeitige Investoren von dem ersten Presale-Staking-Angebot überzeugt sein, denn wer schon jetzt STARS-Token erwirbt, kann diese zu einer APY von aktuell 377 Prozent anlegen und ein erstes passives Einkommen generieren.

Nach dem Coin Launch soll das Presale-Staking-Programm noch zwei Jahre fortgeführt werden, um so einerseits frühzeitige Anleger zu belohnen und andererseits für eine hohe Stabilität des Netzwerks zu sorgen. Gleichzeitig sollen immer wieder neue Meme-Coin-Projekte integriert werden, um die MemeVault immer Up-to-Date zu halten. Es könnte sich also lohnen, noch heute STARS-Token zu kaufen und diese rechtzeitig anzulegen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.