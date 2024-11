DJ MÄRKTE EUROPA/Vosicht dominiert - DAX fällt unter 19.000 Punkte

DOW JONES--Entgegen der vorbörslichen Indikationen liegen die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag im frühen Handel leicht im Minus. Die Anleger bleiben vorsichtig, unter anderem angesichts der Unsicherheiten im Ukraine-Krieg. Nach den US-Atacms-Mittelstreckenraketen hat Kiew nun auch erstmalig britische Storm Shadow-Raketen eingesetzt. In der gerade erst geänderten Nuklearwaffendoktrin behält sich Russland grundsätzlich vor, auf einen konventionellen Raketenangriff selbst mit Atomwaffen zu reagieren.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 18.982 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 4.715 nach unten. Der Euro fällt leicht auf 1,0527 und nähert sich den Jahrestiefs. Der Bitcoin steigt auf neue Rekordhochs und nähert sich nun der 100.000-Dollar-Marke. Am Anleihemarkt geht es seitwärts mit den Kursen.

Starke Nvidia-Zahlen können nicht den erhofften positiven Impuls entfalten. Die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen des Chipherstellers, der als Stimmungsbarometer für die gesamte KI-Branche gilt, verhindern aber möglicherweise Schlimmeres. Die Zahlen fielen klar besser als erwartet aus, auch der Ausblick fiel über der Konsensschätzung aus. Gleichwohl wird letzterer von Marktteilnehmern mit extrem hohen Erwartungen auch als konservativ aufgenommen. Die Nvidia-Aktie, die seit Jahresbeginn um fast 200 Prozent zugelegt hat, gab nachbörslich um 2,5 Prozent nach.

Adidas und Puma im Sog von JD Sports

Adidas (-0,9%) und Puma (-1,8%) starten mit Abgaben. Im Handel wird auf den angepassten Ausblick von JD Sports verwiesen. Der Sportarktikelhändler rechnet für das aktuelle Geschäftsjahr nur noch mit einem bereinigten Vorsteuergewinn am unteren Ende seiner Zielspanne. Begründet wird dies unter anderem mit dem milden Wetter in einigen Schlüsselmärkten. JD Sports brechen in London um 16 Prozent ein.

Nach Bekanntgabe der Drittquartalszahlen knicken CTS Eventim um fast 10 Prozent ein. Während die Umsätze klar über dem Marktkonsens ausgefallen sind, hat die Ergebnisseite die Erwartungen verfehlt. Das spricht für Margendruck.

Novartis tendieren gut behauptet. Bis 2028 will der Pharmariese die Umsätze wechselkursbereinigt um durchschnittlich rund 6 Prozent steigen. Bisher hatte Novartis ein Plus von 5 Prozent in Aussicht gestellt. Jefferies sieht nun Revisionsbedarf nach oben bei den Marktschätzungen.

Als im Rahmen der Erwartungen liegend beschreibt Vontobel den Zwischenbericht von Julius Baer. Positiv heben die Analysten allerdings die Entwicklung der Nettozuflüsse hervor. Für die Aktie geht es 2,4 Prozent nach oben.

Zurich Insurance hat sich für die kommenden Jahre ehrgeizigere Ziele für die Eigenkapitalrendite gesetzt. Statt mehr als 20 Prozent wird nun bis 2027 eine bereinigte Eigenkapitalrendite von mehr als 23 Prozent angepeilt. Die Aktie gewinnt 1,9 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.715,29 -0,3% -14,42 +4,3% Stoxx-50 4.235,19 -0,3% -11,44 +3,5% DAX 18.981,74 -0,1% -23,04 +13,3% MDAX 25.839,62 -0,6% -162,95 -4,8% TecDAX 3.317,27 -0,0% -0,54 -0,6% SDAX 13.177,38 -0,3% -43,62 -5,6% FTSE 8.085,28 +0,0% 0,21 +4,5% CAC 7.172,87 -0,4% -25,58 -4,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,36 +0,01 -0,21 US-Zehnjahresrendite 4,40 -0,00 +0,52 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:08 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0533 -0,1% 1,0544 1,0517 -4,6% EUR/JPY 162,72 -0,6% 163,35 163,52 +4,6% EUR/CHF 0,9303 -0,2% 0,9312 0,9313 +0,3% EUR/GBP 0,8332 -0,0% 0,8337 0,8317 -4,0% USD/JPY 154,53 -0,5% 154,91 155,52 +9,7% GBP/USD 1,2640 -0,1% 1,2647 1,2646 -0,7% USD/CNH (Offshore) 7,2450 -0,1% 7,2456 7,2522 +1,7% Bitcoin BTC/USD 96.948,60 +2,8% 97.186,95 94.423,60 +122,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 73,48 72,81 +0,9% +0,67 -1,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,46 46,63 +1,8% +0,84 +22,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.668,68 2.650,55 +0,7% +18,13 +29,4% Silber (Spot) 31,23 30,86 +1,2% +0,37 +31,3% Platin (Spot) 964,88 961,00 +0,4% +3,88 -2,7% Kupfer-Future 4,15 4,16 -0,2% -0,01 +5,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

November 21, 2024

