Berlin (ots) -ablefy, vormals elopage, erreicht mit einem Transaktionsvolumen von über 1 Milliarde Euro einen neuen Meilenstein. Das Unternehmen unterstützt über 70.000 Anbieter dabei, digitale Produkte & Dienstleistungen zu verkaufen.- Intensive Investition in die ablefy-Plattform, um den Verkaufsprozess digitaler Produkte zu automatisieren und zu optimieren. Kunden profitieren zudem von integrierten Mahn- und Inkassolösungen, einem verbesserten Check-out und einem handverlesenen Netzwerk aus Partnern und Experten.- Mit ablefy können Anbieter digitaler Produkte & Dienstleistungen ihre digitalen Vertriebskanäle effizient skalieren und die gewonnene Zeit dafür nutzen, sich auf den Ausbau ihres Geschäfts zu konzentrieren.elopage ist jetzt ablefy. Mit diesem Schritt startet die Berliner Plattform für Anbieter digitaler Produkte und Dienstleistungen in eine neue Wachstumsphase. Doch auch wenn sich der Name ändert, bleibt die Mission: Unternehmen, Creators und Coaches bei der Monetarisierung ihrer Ideen, und bei jedem Schritt des Wachstumsprozesses unterstützen-von der Produkterstellung bis hin zur Automatisierung und Skalierung bestehender Prozesse. ablefy ermöglicht Anbietern, ihre Verkaufsprozesse zu vereinfachen und administrative Aufgaben effizienter zu erledigen. Der neue Name "ablefy" kommt zusammen mit einem Ausbau des Angebots der Plattform. Mit einer umfassenden Palette neuer Funktionen bietet ablefy weit mehr als nur einen einfachen Bezahlprozess. Automatisierte Buchhaltung, integrierte Mahn- & Inkassolösungen, ein optimierter Check-out sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen sind zentrale Bestandteile der Weiterentwicklung. In Kürze wird auch der Endkundenbereich der Plattform ein vollständig neues Look-and-Feel erhalten, das die User Experience für die Kunden aller Anbieter auf ein neues Niveau hebt.Mehr Umsatz, mehr Wachstum, mehr ZeitDas erweiterte Geschäftsmodell geht über technische Innovationen hinaus. Die neue Growth Academy powered by ablefy eröffnet allen Anbietern Zugang zu einem kuratierten Netzwerk spezialisierter Experten, das ihnen hilft, ihr Geschäftspotenzial voll auszuschöpfen und ihren Umsatz signifikant zu steigern. ablefy bietet damit nicht nur eine Plattform, die den täglichen Betrieb effizienter gestaltet, sondern auch ein umfassendes Ökosystem, das Unternehmen in jeder Wachstumsphase - von der Markteinführung bis zur internationalen Skalierung - aktiv unterstützt. Diese einzigartige Kombination aus Plattform und Ökosystem macht ablefy zum Go-To-Partner für Anbieter digitaler Produkte und Dienstleistungen. Mit technischen Lösungen und Experten-Service hilft ablefy tausenden Digital-Unternehmen, darunter Anbieter wie Greator, Sport1 und Classy Confidence, sich schneller auf die Herausforderungen der digitalen Wirtschaft einzustellen und ihre Marktposition zu stärken."Wir befinden uns in einer Zeit, die von Unsicherheit geprägt ist - sowohl für Kleinunternehmer als auch etablierte Firmen. Unternehmer brauchen mehr denn je flexible Lösungen, die Sicherheit und Wachstumspotential bieten. Mit ablefy liefern wir genau das: Automatisierung, Zahlungssicherheit, Wachstum und eine starke Community - alles auf einer einzigen Plattform. Damit können unsere Kunden sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: den Ausbau ihres Geschäfts," sagt Özkan Akkilic, Gründer und CEO von ablefy."In den letzten Jahren haben wir viele unserer Kunden von der ersten Idee bis hin zu ihrem Durchbruch begleitet," ergänzt Özkan Akkilic. "Wir haben das Feedback unserer Kunden angenommen und erfolgreich in unsere technische Infrastruktur integriert. Jetzt bieten wir noch mehr Flexibilität, noch mehr Power, und leistungsstarke Tools, um das Digital-Geschäft unserer Kunden auf das nächste Level zu bringen."Neue Märkte, neue Möglichkeiten: ablefy setzt auf Internationalisierungablefy hat bereits mehr als eine Milliarde Euro an Transaktionen abgewickelt und sich als eine der führenden Plattformen für Digitalunternehmen in Europa etabliert. Mit der Erweiterung seiner Plattform treibt ablefy die Innovation im digitalen Ökosystem weiter voran. Anbieter bieten auf ablefy heute über 375.000 Produkte an. Eine Expansion in weitere Märkte ist für das Jahr 2025 geplant. Der Name ablefy steht für eine neue Ära des Wachstums für Unternehmer und Creator. "able" steht für die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und Erfolg zu ermöglichen, während "fy" Schöpfung und Transformation symbolisiert.Über ablefyablefy bietet Anbietern von digitalen Produkten und Dienstleistungen die technologische Infrastruktur, die sie benötigen, um ihr Business effizient zu skalieren und gewonnene Zeit für den Ausbau ihres Geschäfts zu nutzen. Die Plattform unterstützt Unternehmen aller Art - darunter Creator, Coaches, Agenturen, Eventorganisatoren und Beratungen - dabei, digitale Produkte und Services zu erstellen, zu verkaufen, automatisch bereitzustellen, effizient zu verwalten und Zahlungsflüsse sicherzustellen. Mit automatisierten Tools für Buchhaltung, Rechnungsstellung, Mahnwesen und Inkasso sowie einem sicheren, optimierten Checkout bietet ablefy eine umfassende Lösung für digitale Geschäftsprozesse. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin unterstützt bereits über 70.000 Anbieter und hat bisher ein Transaktionsvolumen von über einer Milliarde Euro abgewickelt.Pressekontakt:anna.ballestrem@kekstcnc.com | +49 172 857 9567Original-Content von: ablefy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177470/5913547