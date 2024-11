Bad Berka (ots) -Prof. Dr. med. Kay Mursch ist zum Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie der Zentralklinik Bad Berka ernannt worden."Wir freuen uns, dass mit Prof. Mursch ein unseren Patienten sehr zugewandter Arzt die Leitung übernommen hat. Seine überregional geachtete Expertise als Neurochirurg und sein erfolgreich gelebter Teamgeist als kommissarischer Chefarzt und langjähriger Oberarzt waren entscheidend", so Mario Schulter, Geschäftsführer, und Dr. Ulrich Paul Hinkel, Ärztlicher Direktor.Prof. Dr. med. Kay Mursch hatte bis zu seiner Ernennung die kommissarische Leitung der Klinik inne und war zuvor seit 2001 als Oberarzt an der Klinik für Neurochirurgie tätig. Gemeinsam mit seiner 2023 verstorbenen Ehefrau hat er über 20 Jahre lang die Neurochirurgische Klinik in Bad Berka entwickelt und geprägt. Er engagiert sich insbesondere für eine umfassende Versorgung von Patienten - vor, während und nach der Operation."Menschen mit Hirnerkrankungen wie Tumoren und Hydrozephalus, die einer Operation bedürfen, können durch die ambulanten und stationären Angebote eine optimale, individuelle Versorgung aus einer Hand erhalten. Mit diesem System erreichen wir sehr gute Ergebnisse", so Prof. Mursch. Auch Spinalkanalstenosen und Bandscheibenerkrankungen können so auf hohem Niveau ganzheitlich betreut werden.Prof. Mursch ist zudem seit 2007 Vorsitzender des Ethikkomitees der Zentralklinik.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad Berka | Medien und KommunikationAnke GeyerT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5913566