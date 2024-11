DJ VW startet ohne Verhandlungsführer in Gespräche mit Arbeitnehmern

DOW JONES--Volkswagen muss in der am heutigen Donnerstag anstehenden dritten Verhandlungsrunde mit der IG Metall auf seinen Chefunterhändler verzichten. Arne Meiswinkel ist kurzfristig erkrankt, wie die Volkswagen AG mitteilte. Die Fortsetzung der Verhandlungen sei aber durch die Tarifkommission des DAX-Konzerns sichergestellt. Die Gespräche könnten daher planmäßig fortgesetzt werden.

Die Arbeitnehmerseite setzt in den Gesprächen mit Volkswagen um Werkschließungen und einschneidende Kostensenkungen auf eine Einigung noch in den kommenden Wochen. IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger hatte am Mittwoch bei Vorstellung des Vorschlags der Gewerkschaft und des Betriebsrats für Kostensenkungen an das Management betont, dass eine Übereinkunft bis Weihnachten möglich sei.

