Der Ticketveranstalter CTS Eventim hat mit seinen Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres gründlich enttäuscht. Obwohl die Erlöse in die Höhe kletterten, blieb der Gewinn blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie muss am Vormittag Federn lassen. Der Umsatz kletterte um knapp 16 Prozent auf gut zwei Milliarden Euro, was den Erwartungen entsprach. Gestiegene Vertriebs- und ...

