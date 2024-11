Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 19. November 2024 Barbara Frommelt aus Triesen für die Mandatsperiode vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2028 in den Stiftungsrat der Familienhilfe Liechtenstein bestellt. Sie folgt auf Markus Büchel, dessen Mandat am 31. Dezember 2024 ausläuft.Als Präsidentin fungiert weiterhin Ingrid Frommelt. Weitere Mitglieder des Stiftungsrats sind unverändert Mathias Hemmerle, Claudia Lampert, Nicolas Oehri und Michelle Posch.Die Regierung dankt Barbara Frommelt für ihre Bereitschaft, im Stiftungsrat der Familienhilfe Liechtenstein mitzuwirken, und wünscht ihre bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Mitglied dankt sie für seine bisherige Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Martin.Hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100926034