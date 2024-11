Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom 19. November 2024 hat die Regierung Hansjörg Büchel aus Balzers per 1. Januar 2025 für die kommenden vier Jahre als neuen Präsidenten in den Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein bestellt. Er übernimmt das Amt von Roland Marxer, dessen Mandatsperiode am 31. Dezember 2024 ausläuft.An der Besetzung des Gremiums ändert sich ansonsten nichts. Rainer Gassner fungiert weiterhin als Vizepräsident. Doris Bühler, Clarissa Frommelt, Caroline Herfert, Tamara Moosmann und Tiago Spagolla gehören dem Stiftungsrat als Mitglieder an.Die Regierung dankt dem neu bestellten Präsidenten für seine Bereitschaft, in der Kulturstiftung Liechtenstein mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Präsidenten dankt sie für seine bisherige Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100926033