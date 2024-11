Symrise stellte auf seinem Capital Market Day die Strategie "ONE Symrise" vor, die einheitliche Abläufe, Innovation und Effizienz hervorhebt, um nachhaltiges Wachstum und Rentabilität voranzutreiben. Die Strategie zielt darauf ab, von Trends und wachstumsstarken Segmenten wie Health Actives, Pet Nutrition und Personal Care zu profitieren und gleichzeitig die Wertschöpfungskette zu optimieren, unterstützt durch Investitionen in digitale Werkzeuge wie SymVision AI. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 erneut angehoben und seine langfristigen Rentabilitätsziele positiv angepasst, was den strategischen Wert seiner noch freizusetzenden Initiativen widerspiegelt. Mit starken Marktpositionen in wachstumsstarken Bereichen und einem Fokus auf Innovation ist Symrise gut aufgestellt, um von sich entwickelnden Markttrends zu profitieren und seinen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Daher haben die Analysten von mwb research ihre Empfehlung von VERKAUFEN auf HALTEN angehoben, mit einem angepassten Kursziel von EUR 105,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Symrise%20AG