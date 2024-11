Beim Wasserstoff-Unternehmen Enapter fallen die Umsätze 2024 geringer als erwartet aus. "Bedingt durch Verzögerungen in der Produktion von Multicore-Elektrolyseuren der Nexus-Klasse sowie durch Verschiebungen von Kundenprojekten werden wesentliche Teile der Umsätze in 2025 realisiert", so das Unternehmen aus Hamburg. Enapter erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...