© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Rheinmetall-Aktie boomt weiter. Allein in den letzten 4 Wochen ging es 20 Prozent aufwärts. Die Auftragslage bleibt stark. "Wir sehen mehr Aufwärtspotenzial voraus", so ein Analyst der Deutschen Bank.Die Deutsche Bank zeigt sich optimistisch für den Rüstungsriesen Rheinmetall: Analyst Christoph Laskawi hebt das Kursziel von 680 auf auf 700 Euro an und stuft die Aktie von Halten auf Kaufen hoch. Die Aktie des Rüstungskonzerns hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren seit Beginn des Ukraine-Krieges versechsfacht. Zuletzt hatte die Rallye nochmals kräftig an Schwung gewonnen. Allein im letzten Monat legten die Rheimetall-Papiere über 20 Prozent zu. Tipp aus der RedaktionLondon, NYSE …