EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

38. Münchner Kapitalmarkt Konferenz // Danke für Ihre Teilnahme und SAVE THE DATE 2025!



21.11.2024 / 11:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Augsburg, 21. November 2024 Es war uns eine Freude, über 450 Teilnehmer bei der 38. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) am 13. und 14. November 2024 begrüßen zu dürfen! Besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, Partnern und Referenten, die durch ihr Know-how und Unterstützung einen wesentlichen Beitrag geleistet haben: ICF Bank Konferenzpartner

Konferenzpartner Börse München als Forenpartner

als Forenpartner MSW GmbH als Wirtschaftsprüfungspartner

als Wirtschaftsprüfungspartner IR.on AG , unser neuer ESG-Partner

, unser neuer ESG-Partner Kanzlei HEUKING für spannende Einblicke zu aktuellen Rechtsthemen Wir freuen uns, Ihnen die Termine für die kommenden Konferenzen 2025 ankündigen zu dürfen: 39. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz

2./3. April 2025 / The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels, München

Bereits angemeldet: beaconsmind AG / Dermapharm Holding SE / Deutsche Grundstücksauktionen AG / Dürr AG / Einhell Germany AG / freenet AG / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / HWK 1365 SE / INDUS Holding AG / Schloss Wachenheim AG / thyssenkrupp AG 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz

12./13. November 2025 / The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels, München Bitte merken Sie sich die Daten vor und bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere Website: www.mkk-konferenz.de & News - MKK-Konferenz . Wir freuen uns darauf, Sie auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen! Mit herzlichen Grüßen,

Ihr MKK-Team ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen:

Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Eventmanagement GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de

Homepage: www.gbc-ag.de



21.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com