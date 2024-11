Hannover (ots) -Erfolgreiche Vertriebsarbeit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis effizienter Prozesse und moderner Technologien. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen stehen hier vor der Herausforderung, die richtige Software zu finden. Das Problem: Die meisten CRM-Systeme eignen sich eher für große Konzerne. Mit umsatz.io hat Marvin Flenche eine Lösung für kleine und mittelständische Betriebe entwickelt, die ihnen dabei hilft, den Vertrieb effizienter zu gestalten - und damit die Grundlage für schnellere und bessere Umsätze zu legen. Wie umsatz.io das Vertriebs-Controlling neu definiert, erfahren Sie im Folgenden.Ein effizienter Vertrieb war noch nie so wichtig wie heute und zählt zu den Schlüsselfaktoren für unternehmerischen Erfolg. Dennoch kämpfen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen oft mit erheblichen Schwächen in ihren Vertriebsprozessen. Dadurch verpassen sie die Chance, langfristige Kundenbeziehungen zu etablieren und gezielt auf Kundenbedürfnisse einzugehen. "Im digitalen Zeitalter ist ein effizientes Kundenbeziehungsmanagement unverzichtbar für den Erfolg moderner Vertriebsabteilungen", mahnt Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH, die mit umsatz.io die Vertriebsbranche revolutioniert. "Ein professionelles Customer-Relationship-Management bildet das Herzstück erfolgreicher Verkaufsprozesse, indem es eine langfristige Kundenbindung gewährleistet.""Allerdings stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, moderne CRM-Lösungen effizient zu nutzen", fährt der Experte fort. "Besonders kleine und mittelständische Betriebe scheitern häufig an der komplizierten Implementierung und effizienten Bedienung solcher Systeme, was zu teuren Fehlern und spürbaren Verlusten führen kann." Marvin Flenche hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese Probleme gezielt zu lösen: Mit umsatz.io hat er bereits zahlreichen Unternehmen dabei geholfen, ihre Vertriebsabläufe einfach und nachhaltig zu optimieren. Das intelligente CRM-System kombiniert die Einfachheit einer Excel-Tabelle mit der Effizienz einer CRM-Software. Das Ergebnis: weniger Zeitaufwand, bessere Umsätze und messbares Unternehmenswachstum.umsatz.io als Lösung für kleine VertriebsteamsViele kleine und mittelständische Unternehmen haben Schwierigkeiten, die Leistung ihres Vertriebsteams transparent und effizient zu messen. Besonders bei kleinen Teams mit drei oder vier Vertrieblern ist es häufig schwer nachzuvollziehen, wer tatsächlich die besten Ergebnisse liefert. Die Analyse erfordert oft stundenlange Arbeit an Excel-Tabellen. Doch diese Methode ist zeitaufwendig und fehleranfällig: Um einen vollständigen Überblick zu erhalten, müssen alle relevanten Zahlen von Hand zusammengetragen, aufbereitet und berechnet werden. Für längere Zeiträume wird der Aufwand noch größer, da jede neue Analyse eine eigene Berechnung erfordert. Eine solche Vorgehensweise kostet nicht nur viel Zeit, sondern führt auch schnell zu Unklarheiten und Missverständnissen, wenn Daten über mehrere Monate hinweg analysiert werden sollen.An dieser Stelle sorgt umsatz.io schafft für Abhilfe: Das intelligente CRM-System ermöglicht es, das Tracking der Vertriebsaktivitäten vollständig zu automatisieren, sodass keine langwierigen Excel-Abgleiche mehr notwendig sind. Stattdessen erhalten Entscheider in nur wenigen Klicks eine detaillierte Übersicht über die Leistung der einzelnen Mitarbeiter - und das in Echtzeit. Dabei berücksichtigt umsatz.io unter anderem Kennzahlen wie die Erreichbarkeit und die Abschlussquote, um eine möglichst genaue Beurteilung der Vertriebsergebnisse zu ermöglichen.Flexible und automatisierte Auswertungen mit umsatz.ioEin weiterer Vorteil von umsatz.io ist die Flexibilität bei der Auswahl des Betrachtungszeitraums: Wenn die Vertriebsleitung wissen möchte, wie gut die Vertriebler in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten abgeschnitten haben, reicht es, kurzerhand den Zeitraum anzupassen - die Software liefert dann sofort die relevanten Auswertungen. Ein erneutes manuelles Berechnen mithilfe verschiedener Excel-Tabellen entfällt damit komplett. Diese moderne Form des Vertriebs-Controllings spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch dafür, dass Unternehmen jederzeit aktuelle und zuverlässige Daten zur Hand haben.Alles in allem erhalten Entscheider mithilfe von umsatz.io nicht nur eine bessere Übersicht über die Leistung ihres Vertriebsteams, sondern auch die Grundlage für eine leistungsfähigere und effizientere Vertriebssteuerung. Dadurch können Vertriebsmethoden und -strategien bei Bedarf sehr viel schneller angepasst und optimiert werden. All das macht umsatz.io zu einem unverzichtbaren Tool für alle, die ihren Vertrieb leistungsstark und effizient gestalten möchten. Vertriebskontrolle, wie sie im 21. Jahrhundert sein sollte - mit einem Klick sichtbar, egal über welchen Zeitraum, welche Quelle und welche Liste.Sie möchten Ihr Vertriebs-Controlling auf das nächste Level heben, die Effizienz Ihres Vertriebs maximieren und dauerhaft bessere Abschlussquoten erzielen? Dann melden Sie sich jetzt bei Marvin Flenche von umsatz.io (http://umsatz.io) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:A&M Sales Solutions GmbHMarvin Flenchehttps://www.umsatz.io/E-Mail: kontakt@umsatz.ioPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Sales Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168933/5913679