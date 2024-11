Olpe (ots) -Wer kennt es nicht: Man freut sich auf eine wohltuende Dusche oder möchte sich die Hände waschen, doch plötzlich wird das Wasser viel zu heiß. Ein solcher Moment kann nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich sein. Denn zu heißes Wasser kann zu Verbrühungen und folgenschweren Verletzungen führen. Besonders gefährdet sind Kinder und ältere Menschen, da ihre Haut empfindlich und ihre Reaktionszeit langsam ist. Moderne Waschtisch- und Dusch-Armaturen von Schell bieten zuverlässigen Verbrühungsschutz. Da zudem viele ältere Menschen immer länger in den eigenen vier Wänden leben und auch dort gepflegt werden, ist die Investition in eine sichere, barrierefreie Ausstattung im häuslichen Umfeld sinnvoll.Schell Armaturen minimieren das RisikoAusgewählte Armaturen im Schell Portfolio verfügen über die sogenannte ThermoProtect-Technologie, diese schützt zuverlässig vor Verbrühungen. Der Schell Modus Einhebelmischer mit ThermoProtect-Technologie ist die perfekte Wahl für sanitäre Räumlichkeiten, die von Kindern oder Nutzern mit Einschränkungen in Anspruch genommen werden. Denn die Waschtisch-Armatur bietet optimalen Verbrühungsschutz dank thermostatisch begrenzter Temperatur von 38 °C auch bei vollständig zur Warmwasserseite geöffnetem Hebel. Zusätzlich stoppt der Wasserfluss sofort, sobald die Kaltwasserleitung ausfällt. Die Waschtisch-Armatur Modus EH-T gibt es wahlweise mit Designhebel oder offenem Bügelhebel, welcher besonders leicht zu bedienen ist. Als weitere Option mittels Infrarot-Auslösung stellt Schell elektronische, berührungslose Waschtisch-Armarturen, wie z. B. die Xeris E-T, zur Verfügung. In der Ausführung mit Thermostat bietet auch sie Verbrühungsschutz, auch bei Ausfall der Kaltwasserleitung.Entspannt DuschenDie zum Modus Einhebelmischer passende Dusch-Armatur Modus MD-T ermöglicht sorgenfreies Duschvergnügen und sorgt gleich für doppelten Schutz. Die ThermoProtect-Technologie bietet optimalen Verbrühungsschutz, im normalen Gebrauch lässt sich die Wassertemperatur des Brausethermostats bis auf 38 °C einstellen. Die eingestellte Temperatur bleibt zuverlässig konstant - ein angenehmes Plus für alle, die morgens schnell unter die Dusche springen wollen, ohne böse Überraschungen zu erleben. Die Erhöhung auf maximal 43 °C ist nur durch Knopfdruck auf die entriegelbare Temperatursperre möglich. Auch hier profitieren Nutzer vom sofortigen Stoppen des Wasserflusses, wenn die Kaltwasserleitung ausfällt.Die IsoBody-Technologie des thermisch entkoppelten Gehäuses beugt zudem Verbrennungen vor, denn das Gehäuse behält nahezu die Umgebungstemperatur bei. Bereits ab Temperaturen von 45 °C können Zellen geschädigt werden, wenn Hitze auf Haut oder Gewebe einwirkt. Sowohl Verbrühungen als auch Verbrennungen bergen weitere Gefahren, wie z. B. Stürze, ausgelöst durch Fluchtreaktion auf nassem Boden.Nachrüstung mit dem Schell Eckventil-ThermostatZur Nachrüstung nicht-thermostatisch geregelter Waschtisch-Armaturen, die nicht ausgetauscht werden sollen, eignet sich das Schell Eckventil-Thermostat. Es sorgt für verlässlichen Verbrühungsschutz und eine maximale Wassertemperatur. Dank seiner praxisgerechten Bauform lässt sich das Thermostat auch unter beengten Einbaubedingungen einfach auf die Eckventile montieren.Fazit: Mehr Sicherheit im BadMit Armaturen für Verbrühungs- und Verbrennungsschutz wird das Badezimmer zu einem sicheren Ort für die ganze Familie, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Die modernen Armaturen mit Verbrühungsschutz und IsoBody-Technologie sind eine Investition in Komfort und Schutz, die sich langfristig bezahlt macht.Pressekontakt:SCHELL GmbH & Co. KGSarah Schröder02761 - 8920sarah.schroeder@schell.euOriginal-Content von: SCHELL GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153464/5913719