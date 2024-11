DJ Moody's bestätigt Merck KGaA mit A3; Ausblick stabil

DOW JONES--Moody's bescheinigt dem Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA eine konstante Bonität. Die Agentur bestätigte das Langfrist-Rating mit A3. Der Ausblick ist weiterhin stabil. Merck dürfte in den nächsten zwölf bis 18 Monaten weiterhin organisch wachsen, so Moody's.

Der Konzern sei operativ breit aufgestellt und verfolge eine konservative Finanzpolitik, so Moody's. Zudem habe er nach einem schwierigeren Jahr 2023 wieder Wachstum in allen drei Geschäftseinheiten verzeichnet, was das Kreditprofil weiter verbessere. Im Rating werde auch die hohe Wahrscheinlichkeit berücksichtigt, dass Merck M&A-Transaktionen verfolgt, was auch größere Deals umfassen könnte. Das könnte das finanzielle Profil verändern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2024 05:35 ET (10:35 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.