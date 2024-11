Dubai (ots) -Wissenschaftler aus über 100 Ländern trafen sich diese Woche auf dem Dubai Future Forum, dem weltweit größten Treffen von Futuristen, und präsentierten ihre Vision einer Zukunft, in der technologische Innovation und künstliche Intelligenz die Entwicklung der Menschheit entscheidend prägen werden. Sie prognostizierten revolutionäre Veränderungen, die die Art und Weise, wie Menschen leben, Unternehmen geführt werden und das Universum erkundet wird, nachhaltig verändern könnten.Neuer InnovationsrahmenInnovation erfordert einen anpassungsfähigen Rahmen, wie etwa regulatorische Labore und Sandkasten-Systeme, um den technologischen Fortschritt zu fördern und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten. "Diese Systeme und Initiativen bringen politische Entscheidungsträger, Unternehmer und Interessengruppen zusammen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln und zu verfeinern", erklärte Khalfan Belhoul, CEO der Dubai Future Foundation.Der Technologie-Superzyklus wird die Welt verändern und Unternehmen neu definierenIn den nächsten fünf Jahren werden drei transformative Technologien die Gesellschaften weltweit grundlegend verändern: Künstliche Intelligenz (KI), Biotechnologie und fortschrittliche Sensoren. Das Gesundheitswesen wird zunehmend personalisiert, künftig wird es möglich sein, digitale Zwillinge menschlicher Körper zu schaffen, die eine individualisierte Behandlung möglich machen. Und zum ersten Mal in der Geschichte könnte ein Fortune-500-Unternehmen sogar von einem KI-Manager geführt werden.Zurück zur Natur für mehr EnergiesicherheitExperten prognostizieren, dass die globale Solarenergie-Kapazität von 220 Gigawatt im Jahr 2024 auf 450 Gigawatt im Jahr 2025 steigen wird - mehr als die gesamte installierte Leistungskapazität von Deutschland und Spanien zusammen. Investitionen in naturbasierte Lösungen werden Teil umfassender Klimastrategien und helfen, klimabedingte Verluste zu verringern.Über das Dubai Future ForumWeitere Informationen zum Dubai Future Forum finden Sie unter:dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2024Medienkit (https://drive.google.com/drive/folders/1iJK23LLPqjiAGOw5mCs-66OlMZD-VWLO?usp=drive_link)Pressekontakt:Elizaveta ShulyndinaSenior Account Managere.shulyndina@mcgroup.comOriginal-Content von: Dubai Future Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121379/5913761