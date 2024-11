© Foto: DALL*E

Der Bitcoin-Kurs setzteam Donnerstag seinen Anstieg fort und bewegte sich weiter in Richtung der symbolträchtigen 100.000-US-Dollar-Marke.Investoren setzen darauf, dass der designierte Präsident Donald Trump mit einem kryptofreundlichen Regulierungsansatz einen Boom in der Anlageklasse auslösen wird. Im Handel übersprang der Bitcoin-Kurs erstmals die Marke von 97.000 US-Dollar und erreichte ein neues Hoch. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert der Kryptowährung mehr als verdoppelt, allein in den zwei Wochen nach Trumps Wahlsieg stieg der Kurs um über 40 Prozent: "Obwohl Bitcoin sich nun fest im überkauften Bereich befindet, bleibt die Dynamik stark und bewegt sich klar auf die …