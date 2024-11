Hamburg (ots) -Das NDR Drama "Bis zur Wahrheit" ist die bisher erfolgreichste Premiere dieses Jahres am Mittwochabend im Ersten: Am 20. November schalteten im Schnitt 4,471 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Fernsehfilm ein, der Marktanteil lag bei 17,7 Prozent. Das Thema des Films von Lena Fakler (Buch) und Saralisa Volm (Regie) - sexualisierte Gewalt - wurde anschließend bei "Maischberger" aufgenommen mit Maria Furtwängler als Gast. Bei dieser Sendung waren durchschnittlich 2,455 Millionen Zuschauende dabei (13,1 Prozent Marktanteil).Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: "Der Film 'Bis zur Wahrheit' beschreibt eindringlich die Folgen sexualisierter Gewalt. Es ist ein Thema von höchster Brisanz. Mit hoher Sensibilität blickt der Film auf die unterschiedlichen Perspektiven aller Beteiligten. Ein mutiger Film, der viel Anerkennung und hohen Zuspruch beim Publikum fand.Ich gratuliere dem Team - der Regisseurin Saralisa Volm, der Autorin Lena Fakler und vor allem der Hauptdarstellerin Maria Furtwängler, die den Film zusammen mit Kerstin Ramcke auch produziert hat. Ein wirklich beeindruckendes TV-Drama, das sich hoffentlich noch einmal viele Menschen in der ARD-Mediathek anschauen werden."Neben Maria Furtwängler spielen in "Bis zur Wahrheit" u. a. Damian Hardung, Margarita Broich, Pasquale Aleardi und Uwe Preuss. Der Film ist eine Produktion der Atalante Film (Produzentin: Maria Furtwängler) und Nordfilm (Produzentin: Kerstin Ramcke), gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks für die ARD."Bis zur Wahrheit" ist in der ARD Mediathek zu sehen unter https://ots.de/1IiuzsPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5913833