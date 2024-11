Die Siltronic AG ist der einzige westlich ansässige Wafer-Hersteller mit globaler Präsenz und beliefert führende Kunden der Halbleiterindustrie mit ultrapuren Siliziumwafern mit Durchmessern von bis zu 300 mm. Siltronic ist ein kundenorientiertes Unternehmen mit einem starken Engagement für Qualität, Präzision, Wachstum und Innovation. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 03. Dezember um 14:30 Uhr im Rahmen der German Select Conference einen Online-Roundtable mit Verena Stütze, Head of IR & Communications der Siltronic AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-12-03-14-30/WAF-GR zur Verfügung gestellt.