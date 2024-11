Die Airbus SE verzeichnet aktuell eine verhaltene Kursentwicklung an der Börse, wobei die Aktie bei 137,84 EUR nur minimale Bewegungen aufweist. Trotz der momentanen Stabilität zeigt sich ein beachtliches Potenzial: Analysten prognostizieren ein mittleres Kursziel von 160,89 EUR, was deutlich über dem aktuellen Handelsniveau liegt. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider, mit einem Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR im vergangenen Quartal - eine merkliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,02 EUR. Auch der Umsatz konnte um etwa 5 Prozent auf 15,69 Milliarden EUR gesteigert werden.

Strategische Neuausrichtung für globale Wettbewerbsfähigkeit

Die Unternehmensführung betont die Notwendigkeit einer verstärkten europäischen Zusammenarbeit, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen innerhalb Europas. Besonders im Bereich der Weltraumaktivitäten wird eine strategische Umgestaltung als erforderlich erachtet. Mit einem Produktionsanteil von 60 bis 70 Prozent in Europa strebt das Unternehmen an, den Standort durch Innovation und effiziente Strukturen nachhaltig zu stärken.

