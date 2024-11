© Foto: adobe.stock.com

Gold und Silber verzeichneten in der letzten Woche markante Preisrückgänge. Auguren wähnten die beiden Edelmetalle bereits am Ende ihrer imposanten Aufwärtsbewegungen stehen. Doch Gegenteiliges zeichnet sich ab.Goldpreis zieht wieder an Der Goldpreis stoppte die veritable Talfahrt und schwang sich zuletzt zu einer Erholung auf. Zunächst war diese Erholung noch mit Vorsicht zu genießen, doch die jüngsten Entwicklungen nähren die Hoffnung auf ein Comeback des Goldpreises. Selbst eine Weihnachtsrallye als mögliches Szenario für die kommenden Wochen ist nicht auszuschließen. Lesen Sie hierzu den aktuellen Kommentar "Weihnachtsrallye o. Abverkauf? - Goldpreis vor der Entscheidung. Barrick Gold …