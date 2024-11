Polygon Prognose: Experte erwartet gigantische Kursexplosion für POL

Mit dem nächsten Kurssprung überwindet Bitcoin erstmals in der Geschichte die 98.000 US-Dollar und ist damit nur noch einen Wimpernschlag vom neuen Allzeithoch entfernt. Der Markt wird weiterhin risikofreudiger, die psychologische Kursmarke von 100.000 US-Dollar scheint bereits heute erreichbar. Damit baut Bitcoin auch seine Marktdominanz weiter aus, während Altcoins übergeordnet gegen BTC abwerten.

Auch der ehemalige MATIC Token namens POL verliert heute rund 3 Prozent an Wert. Im vergangenen Monat konnte POL zwar um rund 18 Prozent zulegen. Doch mit einer Bewertung von rund 3,5 Milliarden US-Dollar dürfte das Rebranding bis dato die Erwartungen nicht erfüllt haben. POL läuft schlechter als der Markt, Anleger präferieren andere Coins. Nun wird ein führender Experte jedoch bullisch für POL und erwartet eine massive Neubewertung.

Bullische POL Prognose: Explodiert der Kurs im Dezember?

Der führende Analyst Ali Martinez äußerte sich optimistisch über eine potenzielle Rallye von Polygon (POL). Dabei referiert er auf mehrere Indikatoren.

Ein wesentlicher Faktor sei der jüngste Kursverlauf von POL. Der Preis hat sich von der x-Achse eines symmetrischen Dreiecks nach oben bewegt und habe somit eine bedeutende Unterstützungszone. Diese Entwicklung signalisiert, dass Käufer in dieser Zone aktiv wurden, was auf ein erhöhtes Interesse und eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hinweist. Zusätzlich zeigt der Stochastik-Oszillator (Stoch), ein häufig genutzter Indikator für überkaufte oder überverkaufte Bedingungen, ein klares bullisches Signal. Der Indikator habe eine Umkehr in die Aufwärtsrichtung vollzogen, sodass die Verkäufe an Momentum verlieren und eine Kaufphase beginnen könnte. Polygon stehe somit vor einer bullischen Neubewertung.

Ein weiteres wichtiges Signal liefere demnach der MACD. Dieser Indikator, der Trends und deren Stärke misst, befindet sich an der Schwelle zu einem bullischen Crossover. Ergo könnte die schnellere MACD-Linie jetzt die langsamere Signallinie von unten nach oben durchbrechen - ein starker Hinweis auf eine mögliche Aufwärtsbewegung.

I believe Polygon $POL could stage one of the most hated rallies! While sentiment remains bearish, bullish signals are piling up:



- Price bounced off the triangle's x-axis

- Stoch flipped bullish

- MACD is on the verge of a bullish crossover pic.twitter.com/h9xicj72oa - Ali (@ali_charts) November 20, 2024

Meme-Coins besser staken - das steckt hinter Crypto All-Stars

Doch auch kleinere Coins erfreuen sich im Jahr 2024 großer Beliebtheit. Zuletzt profitierte der Krypto-Presale von Crypto All-Stars und konnte schon mehr als 4,8 Millionen US-Dollar einsammeln.

Mit der Vision, das Staking von Meme-Coins grundlegend zu transformieren, positioniert sich Crypto All-Stars als innovativer Vorreiter. Angetrieben vom STARS-Token soll ein Ökosystem entstehen, das weit über den herkömmlichen Nutzen eines Meme-Coins hinausgeht. Ziel ist es, das Staking effizienter, benutzerfreundlicher und lukrativer zu gestalten.

Das Herzstück des Projekts ist die Plattform MemeVault, die es Nutzern ermöglicht, Meme-Coins wie Shiba Inu, Floki oder Dogelon Mars plattformübergreifend zu staken. Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen, die oft auf ein Netzwerk beschränkt sind, integriert MemeVault Blockchain-Ökosysteme wie Ethereum, Binance Smart Chain und Solana. Diese Vereinfachung des Staking-Prozesses reduziert technische Hürden und ermöglicht ein nahtloses Erlebnis, selbst für unerfahrene Anwender.

Die technologische Basis bildet der ERC-1155-Standard, der eine effiziente Verwaltung unterschiedlicher Tokens innerhalb eines einzigen Smart Contracts erlaubt. Diese Architektur eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Wallets oder Plattformen zu nutzen, was nicht nur Zeit spart, sondern auch das Risiko von Fehlern minimiert. Das MemeVault-Ökosystem bietet somit eine zentrale Lösung für alle, die ihre Meme-Coins unkompliziert einsetzen möchten.

Der STARS Token steht im Mittelpunkt des Ökosystems. Neben seiner Funktion als Belohnungsmechanismus dient er als Asset, das selbst gestaket werden kann. Nutzer, die größere Bestände an STARS halten, profitieren von einer höheren Rendite, da der Token als Multiplikator für die Belohnungen agiert. Gleichzeitig schafft das Belohnungssystem Anreize für langfristiges Halten und fördert eine stabile Marktdynamik.

Der Presale von Crypto All-Stars bietet Investoren eine Möglichkeit, frühzeitig von der geplanten Marktentwicklung zu profitieren. Aktuell kann der Token zu einem vergünstigten Preis erworben werden, wobei die Token-Verteilung gestaffelt erfolgt. Unterstützt werden Zahlungsmethoden wie ETH, USDT, BNB sowie Kreditkartenzahlungen. Zudem können STARS auch direkt mit anderen Meme-Coins gekauft werden. Mit einer Rendite von derzeit rund 400 Prozent APY schafft das Projekt starke Anreize für frühe Investoren, sich langfristig zu engagieren und schon im Presale passive Rewards einzusammeln. Bereits in zwei Tagen wird der Preis erneut angehoben, womit für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten scheint.

