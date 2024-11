DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bundesbank sieht erhöhte Risiken bei Gewerbeimmobilien

Die Deutsche Bundesbank stellt angesichts schwacher Wachstumsaussichten und zunehmender geopolitischer Herausforderungen den Markt für Gewerbeimmobilien unter besondere Beobachtung. "Das Finanzsystem steht vor akuten Herausforderungen aufgrund geopolitischer Spannungen und einer schwachen Wirtschaft. Die Wirtschaft befindet sich außerdem im Wandel. In der Aufsicht sorgt dies vor allem mit Blick auf den Gewerbeimmobiliensektor für erhöhte Aufmerksamkeit", sagte Michael Theurer, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, bei der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts 2024. Die Bundesbank sieht hier "erhöhte Risiken".

EZB/Cipollone: Mehr "staatliche" Cyber-Angriffe auf Finanzsektor

Der Finanzsektor des Euroraums ist nach Aussage von EZB-Direktor Piero Cipollone immer häufiger ausgekügelten Cyber-Angriffen ausgesetzt, hinter denen staatliche Akteure stehen. "Leider nimmt in dem heutigen geopolitischen und technologischen Umfeld die allgemeine Cyber-Bedrohungslage stetig zu. Unternehmen sehen sich mit einer wachsenden Zahl gut ausgestatteter staatlicher Cyber-Akteure konfrontiert und müssen eine Angriffsfläche schützen, die sich aufgrund technologischer Trends immer weiter ausdehnt", sagte Cipollone laut veröffentlichtem Redetext bei einem Treffen des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures (ECRB) in Frankfurt.

Fed könnte sich Ende des Zinssenkungszyklus nähern

Die US-Notenbank wird die Zinssätze wahrscheinlich noch senken, aber es könnten mehr Senkungen hinter als vor ihr liegen, schreibt Jim Smigiel, Chief Investment Officer bei SEI, in einem Kommentar. "Wird die Fed die Zinsen erneut senken? Wir halten das für wahrscheinlich, aber die Fakten deuten darauf hin, dass wir uns eher am Ende des Zinssenkungszyklus befinden als am Anfang." Während die Rhetorik zur Verbesserung der Regierungseffizienz und zur Kostensenkung auch auf der Agenda des designierten Präsidenten Donald Trump steht, ist eine steigende Inflation weitaus wahrscheinlicher, sagt er.

Türkische Notenbank belässt Leitzins bei 50,00 Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins die achte Sitzung in Folge beibehalten und davor gewarnt, dass es auf dem Weg zu einer niedrigeren Inflation noch Hürden gibt. Der Geldpolitische Ausschuss beließ den Leitzins 50,00 Prozent, ein Schritt, der von Ökonomen weitgehend erwartet wurde. Der Zinssatz befindet sich seit März auf diesem Niveau, nachdem er neun Monate lang erhöht worden war, um die galoppierende Inflation in der Türkei einzudämmen.

