Berlin / Heidelberg (ots) -- Festliche Eröffnung mit prominenten Gästen hebt die Bedeutung des Campus und die Rolle von Bildung, Forschung und Wirtschaft als Innovationsmotor hervor.- SRH Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Christof Hettich: "Unsere neue Hauptstadtrepräsentanz ist ein Ort der Vielfalt, der Interaktion und der Teilhabe."Mit einem Festakt und hochrangigen Gästen aus Politik und Wirtschaft hat die SRH, einer der größten Bildungs- und Gesundheitsanbieter Deutschlands, den SRH Campus Berlin als ihre neue Hauptstadtrepräsentanz eröffnet.In dem spektakulären, mehr als 160 Meter langen Gebäude im Berliner Stadtteil Neukölln befinden sich die Berliner Niederlassung der jüngst formierten SRH University (https://www.srh.de/de/news/2024/q4/bildungsanbieter-srh-stellt-seinen-hochschulbereich-neu-auf/), ein Berufliches Trainingszentrum (BTZ) und Räumlichkeiten der SRH Fernhochschule - The Mobile University sowie der Konzernleitung der gemeinnützigen Stiftung.Zur Eröffnungsfeier gratulierten unter anderem Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft und stellvertretende Regierende Bürgermeisterin von Berlin, sowie Martin Hikel, Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln. "Wir sichern die besten Köpfe und Hände, und die SRH University bildet sie aus. Der Campus ist ein Gewinn für die Studierenden aus aller Welt", erklärte Franziska Giffey. Sie betonte die Bedeutung praxisorientierter Studiengänge für die Innovationskraft der Region und die steigende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften, die auf dem Arbeitsmarkt für Themen wie die Energiewende oder die Mobilität der Zukunft dringend gebraucht würden.Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH, hob die Bedeutung der neuen Hauptstadtrepräsentanz für die SRH hervor: "Sowohl Bildungs- als auch Gesundheitsthemen sind von höchster gesellschaftlicher Relevanz. Ich bin überzeugt davon, dass unsere neue Hauptstadtrepräsentanz uns dabei helfen wird, uns auch auf bundespolitischer Ebene für die Ziele der SRH einzusetzen."Zum neuen Standort der SRH University sagte er: "Ein Studium an der SRH bereitet Studierende darauf vor, kritisches Denken, Verantwortungsbewusstsein und Ressourcenorientierung direkt in die Arbeitswelt einzubringen und den Herausforderungen der modernen Berufswelt gerecht zu werden. Der SRH Campus Berlin ist ein Ort der Interaktion, der Vielfalt und der Teilhabe - Schwerpunkte, für die die SRH als Bildungs- und Gesundheitsunternehmen steht."Mit dem SRH Campus Berlin verfügt die SRH University nun über bundesweit 19 Studienorte. Allein im Hochschulbereich betreibt die SRH darüber hinaus die SRH Fernhochschule - The Mobile University (https://www.mobile-university.de/), die EBS Universität für Wirtschaft und Recht (https://www.ebs.edu/) sowie international die SRH Haarlem University of Applied Sciences (https://www.srh-haarlem-campus.com/) in den Niederlanden und die Universidad Paraguayo-Alemana (UPA) (https://upa.edu.py/) in Paraguay.Zu den Bildungsunternehmen der SRH (https://www.srh-bildung.de/) gehören darüber hinaus acht Fachschulen, fünf Schulen, acht Zentren für berufliche Rehabilitation und zwei Weiterbildungseinrichtungen.Der Gesundheitsbereich der SRH (https://www.srh-gesundheit.de) besteht in Deutschland aus zehn Akut- und Fachkliniken, sechs Rehabilitationskliniken und rund 170 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und versorgt jedes Jahr rund 1,1 Millionen Patient:innen.SRH | Gemeinsam für Bildung und GesundheitAls Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit fast 17.000 Mitarbeitenden und 1,25 Mio. Kund:innen erwirtschaften wir einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro (2023).Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.www.srh.de