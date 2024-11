Worms (ots) -Die eigene Stimme zum Beruf machen und dabei ortsunabhängig ein sorgenfreies Leben aufbauen? Mit der Golden Voice Academy wird genau das möglich: In einer umfassenden Sprecherausbildung lernen angehende und erfahrene Sprecher, Sänger und Schauspieler alles, was sie wissen müssen, um in der Branche erfolgreich zu werden. Wie genau die Erfolge dabei aussehen, erfahren Sie im Folgenden.Viele Menschen besitzen eine Stimme mit einem besonderen Klang und einem hohen Wiedererkennungswert. Sie träumen davon, ihre Stimme zum Beruf zu machen und als Sprecher erfolgreich zu sein, um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Doch für Erfolg als Sprecher braucht es weit mehr als eine angenehme Stimme. Schließlich ist der Markt umkämpft und die Konkurrenz groß. Kein Wunder also, dass viele Interessierte sich davor scheuen, den Schritt in Richtung Sprecher-Karriere zu wagen. "Es gibt zahlreiche Gründe und Bedenken, die nicht selten dazu führen, dass Interessierte sich gegen den Beruf des Sprechers entscheiden - die meisten von ihnen sind allerdings völlig unbegründet", erklärt Patrick Khatrao, Geschäftsführer der Golden Voice Academy."Neben einer guten Stimme braucht es dafür vor allem Disziplin, Ehrgeiz, Leidenschaft und eine professionelle Ausbildung", so der Profisprecher weiter. Eine solche bietet er mit der Golden Voice Academy: Die umfassende Sprecherausbildung vermittelt den Teilnehmern nicht nur professionelle Sprechfähigkeiten, sondern auch technische Kenntnisse, die für die Branche von Bedeutung sind. Darunter fallen Aspekte wie das Schneiden, das Hochladen von Aufnahmen oder die Nachbearbeitung. Außerdem erfahren sie, wie sie durch gezieltes Marketing ihre Sichtbarkeit erhöhen und lukrative Aufträge gewinnen können. So konnte Patrick Khatrao bereits zahlreiche Teilnehmer zu einer erfolgreichen Karriere als Sprecher begleiten - eine von ihnen ist Steffie Floss.Von der Headhunterin zur SprecherinAls Headhunterin in Berlin war Steffi Floss daran gewöhnt, Menschen in neue Positionen zu vermitteln und auf diese Weise Karrieren zu gestalten. Dennoch hatte sie selbst immer wieder das Gefühl, dass ihr eigener beruflicher Alltag zu starr und ortsgebunden war. Sie sehnte sich nach einer Tätigkeit, die ihr langfristig mehr Freiheit und örtliche Flexibilität bieten würde.Der entscheidende Anstoß kam, als ihr Partner auf eine Werbeanzeige der Golden Voice Academy stieß. Er war davon überzeugt, dass Patrick Khatraos Angebot genau das Richtige für sie sein könnte. Der Gedanke, Sprecherin zu werden, faszinierte Steffi Floss sofort. Dennoch fühlte sie eine gewisse Skepsis gegenüber dem Online-Angebot. Ihre größte Sorge war, Zeit, Geld und Herzblut zu investieren - und dann dennoch keine Aufträge zu bekommen. Doch ihr inneres Bauchgefühl ließ sie nicht los. Nachdem sie mehrere Videos der Golden Voice Academy angeschaut hatte, entschied sie sich schließlich, den Schritt zu wagen.So verlief die Sprecherausbildung bei der Golden Voice AcademyVon Beginn an erwies sich die Ausbildung bei Patrick Khatrao als intensiv und anspruchsvoll, doch Steffi Floss bemerkte schon bald Fortschritte: Die Feinheiten der Sprechtechnik, die sie lernte, halfen ihr dabei, ihre Stimme auf eine gezielte und kontrollierte Weise einzusetzen, wie sie es zuvor nicht gekannt hatte. Zusätzlich vermittelte ihr die Ausbildung wichtige Kenntnisse in der Audiobearbeitung und Kundengewinnung. Diese Fähigkeiten halfen ihr, eine solide Basis für die Arbeit als Sprecherin aufzubauen.Die ersten Ergebnisse zeigten sich schnell: Schon während der Ausbildung bemerkte Steffi Floss, wie sich ihre Stimme und ihre Sprechtechnik immer weiter verbesserten. Zeitnah gingen dann auch die ersten Aufträge ein - ein deutlicher Beweis dafür, dass sie auf dem richtigen Weg war. Der schönste Moment war für sie der Zeitpunkt, als sie mit ihren Aufträgen die 1.000-Euro-Marke knackte. Ein weiterer besonderer Moment war ihr erstes Hörbuch, da es sich um ein Thema handelt, das Steffi Floss wirklich am Herzen liegt.Mehr Freiheit und örtliche FlexibilitätMittlerweile ist das Einsprechen für Steffi Floss eine routinierte Aufgabe, der sie mit Begeisterung nachgeht - und die ihr zugleich die gewünschte Freiheit und Flexibilität bietet. So konnte sie einen festen Kunden gewinnen, der ihr mittlerweile über 1.000 Euro monatlich einbringt. Dieser Meilenstein bestätigte Steffi Floss nicht nur, dass ihre Entscheidung richtig war, sondern gab ihr auch das Selbstbewusstsein, ihre Stimme als einzigartiges berufliches Werkzeug zu betrachten.Teil der Community der Golden Voice Academy zu sein, ist für Steffi Floss ein ausgesprochen schönes Gefühl. Durch die Sprecherausbildung konnte sie nicht nur berufliche Erfüllung finden, sondern sie hat auch gelernt, mehr auf ihre Kompetenz und ihr Bauchgefühl zu vertrauen. Die Ausbildung bei Patrick Khatrao ermöglichte es ihr, die Freiheit und Flexibilität zu erreichen, die sie sich lange gewünscht hat - und das alles mit der Kraft ihrer eigenen Stimme.Träumen auch Sie von einer Karriere als professioneller Sprecher und suchen nur noch den richtigen Start? Dann melden Sie sich jetzt bei Patrick Khatrao (https://www.goldenvoiceacademy.de/), vereinbaren Sie einen Termin und lernen Sie an der Golden Voice Academy, wie Sie mit Ihrer Stimme Geld verdienen!Pressekontakt:Khatrao Consulting GmbHVertreten durch: Patrick Khatraohttps://www.goldenvoiceacademy.de/startE-Mail: kontakt@goldenvoiceacademy.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159011/5913944