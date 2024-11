ZÜRICH (dpa-AFX) - Neue Mittelfristziele der Zurich Insurance haben die Anleger am Donnerstag überzeugt. Die Papiere markierte mit gut 546 Franken ein weiteres Hoch seit 2001. Am frühen Nachmittag führten sie den Schweizer Leitindex SMI noch mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 544,20 Franken an. Im laufenden Jahr summieren sich die Kursgewinne damit auf fast 25 Prozent.

Der Versicherer setzte sich im Rahmen eines Investorentages neue Ziele für die kommenden drei Jahre. Das Management um Konzernchef Mario Greco will noch profitabler werden. Von 2025 bis 2027 strebt die Gruppe eine bereinigte Eigenkapitalrendite auf den Betriebsgewinn (BOP) von mindestens 23 Prozent an.

In dem eigentlich noch bis Ende 2025 laufenden, alten Dreijahresprogramm liegt die Messlatte für die Rendite bei mindestens 20 Prozent. Diese hatte der Versicherer aber schon im Jahr 2023 (23 Prozent) und auch im ersten Halbjahr 2024 (25 Prozent) klar übertroffen.

Der neue Dreijahresplan sei eine Fortsetzung der starken Leistungen der letzten Jahre, hieß es in einem ersten Kommentar der Bank Vontobel. Die neuen Ziele dürften jetzt einige Analysten dazu veranlassen, ihre Gewinnprognosen anzuheben.

Auch Analyst Andrew Baker von der Bank Goldman Sachs geht nun davon aus, dass die Markterwartungen an Zurich etwas anziehen dürften./mis/mk/rw/AWP/ck/stk