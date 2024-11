München und Gouda, Niederlande (ots/PRNewswire) -Strategische Akquisition erweitert SaaS-Portfolio von zvoove um digitales Recruiting für die Personaldienstleistungzvoove, führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, gibt die Übernahme des niederländischen Personalmarketingunternehmens Online Results (https://onlineresults.nl/) bekannt. Diese strategische Akquisition stärkt die Position von zvoove im Jobmarketing für die Personaldienstleistung, indem die Expertise von Online Results in innovativer Software und agenturbasiertem Recruitment-Marketing in das Gesamtportfolio integriert wird. Im Rahmen dieser Akquisition wird zvoove die hochmoderne SaaS-Plattform Falcon von Online Results in sein Ökosystem aufnehmen, um das Personal-Recruiting für Personaldienstleister weltweit effektiver zu gestalten.Die branchenführenden Funktionalitäten von Online Results erweitern die internationalen End-to-End-Lösungen von zvoove und steigern die Anzahl der Bewerbungen durch eine nahtlose Integration mit der Rekrutierungs-Software zvoove Cockpit - powered by RecruitNow. Kunden können zwischen vollständig verwalteten Kampagnen-Services oder einer Self-Service-Lösung innerhalb der SaaS-Plattform Falcon wählen. Beide Optionen bieten automatisierte Kampagnen-Mangagement-Optimierung und verwertbare Daten-Insights, einschließlich Metriken wie Cost Per Application (CPA) und Cost Per Hire (CPH), mit denen Kunden ihre Media-Investitionen maximieren können. Mithilfe dieser Informationen unterstützt zvoove Zeitarbeitsfirmen bei der Steigerung ihrer Vermittlungsquoten, des eigenen Umsatzes sowie der Optimierung ihrer Margen. Online Results generiert derzeit rund 800.000 Bewerbungen pro Jahr über seine Personalmarketingkampagnen."Die Übernahme von Online Results und die zukünftige Entwicklung der Falcon-Plattform markieren einen wichtigen Meilenstein für zvoove und bringen uns unserem Ziel näher, die skalierbarste und effektivste globale End-to-end-SaaS-Plattform für die Zeitarbeitsbranche zu werden", betont Oliver Muhr, CEO von zvoove. "Mit dem innovativen und datengesteuerten Ansatz von Online Results für das Personalmarketing in der Personaldienstleistungsbranche verschaffen wir tausenden von zvoove Kunden weltweit einen herausragenden Wettbewerbsvorteil.""Online Results hat sich als zuverlässiger Partner für Personalmarketing der niederländischen Personaldienstleistungsbranche etabliert. Wir freuen uns, Teil von zvoove zu werden und unsere datenbasierten Rekrutierungs-Marketinglösungen global auszubauen", sagt Tsjibbe Wiersma, CEO von Online Results. "Gemeinsam können wir die Reichweite unserer Plattform erweitern und den Erfolg unserer Kunden weltweit steigern."Über zvoovezvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Cloud-Lösungen für diePersonaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.Rund 6.700 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute über 2,5 Mio. Arbeitnehmer, 17,5 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und fast drei Millionen Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 660 Mitarbeiter an 22 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.About Online Results:Online Results ist eine Rekrutierungsmarketing-Agentur mit Sitz in den Niederlanden, die sich vollständig auf die Personaldienstleistung spezialisiert hat. Online Results vereint innovative Rekrutierungsmarketing-Software zur eigenständigen Nutzung oder als Agentur-Dienstleistung mit intelligenten, datengetriebenen Rekrutierungs-Kampagnen. Mithilfe verwertbarer Full-Funnel-Datenanalysen unterstützt Online Results seine Kunden dabei ein erhebliches Unternehmenswachstum zu erzielen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2564518/5041808/zvoove_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zvoove-kauft-online-results-und-erweitert-damit-sein-portfolio-fur-das-stellenmarketing-302312931.htmlPressekontakt:Sebastian Kuschel,zvoove_de@berkeleypr.comOriginal-Content von: zvoove, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176113/5913970