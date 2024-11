Während die Bitcoin-Bullen müde wirken, hat die Party bei den Altcoins in den letzten Tagen erst so richtig begonnen.Einer der großen Gewinner an der Börse von Trumps Wahlsieg war der Bitcoin. Seit den ersten Hochrechnungen in der Nacht vom 6. November hat die Kryptowährung in der Spitze rund 35 Prozent zugelegt und ein neues Allzeithoch erreicht. Trotz eines neuen Allzeithochs am Dienstag hat die Aufwärtsbewegung spürbar an Schwung verloren. Den Staffelstab haben die Bullen an die zweite Reihe ...

