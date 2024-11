Lone Star gibt seinen Kommanditisten und Mitarbeitern bekannt, dass Jérôme Foulon zum Global Head of Commercial Real Estate bei Lone Star im Anschluss an das Ausscheiden von André Collin aus dem Arbeitsleben nach 17 äußerst erfolgreichen Jahren bei Lone Star ernannt wurde.

Jérôme Foulon trat dem Unternehmen Lone Star 2018 bei und war in mehreren leitenden Positionen tätig, zuletzt als leitender Geschäftsführer für Global Origination, wo er für die Anlagestrategie und -politik für gewerbliche Immobilienfonds von Lone Star verantwortlich war. Vor dem Eintritt in das Unternehmen Lone Star war Jérôme Foulon Managing Director im Immobilienbereich von PSP Investments, wo er direkt für die Akquise und Verwaltung von mehr als 20 Milliarden US-Dollar großer komplexer Rekapitalisierungen und Privatisierungen weltweit verantwortlich zeichnete.

Er verfügt über Bachelor- und Masterabschlüsse in Wirtschaftswissenschaften der HEC Montreal. Darüber hinaus ist er ein Chartered Financial Analyst.

Lone Star ist ein globales Private-Equity-Unternehmen, das Fonds berät, die in Immobilien, Unternehmenseigenkapital, Kreditvermögen sowie andere finanzielle Vermögenswerte investieren. Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit Gesamtkapitalzusagen von insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar organisiert. Das Unternehmen organisiert seine Anlagefonds in drei Fondsreihen: die Commercial Real Estate Fund-Reihe; die Opportunity Fund-Reihe und die U.S. Residential Mortgage Fund-Reihe.

Seit Anfang 2013 hat Lone Star Mittel in Höhe von mehr als 61 Milliarden US-Dollar eingeworben, um zugunsten seiner Kommanditisten zu investieren. Lone Star verfügt über umfangreiche Transaktionserfahrung und hat mehr als 580 Investitionen in mehr als 2.300 Transaktionen abgeschlossen oder sich zu deren Abschluss zu einem Gesamtkaufpreis von rund 265 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2024 verpflichtet (einschließlich Akquisitionsfinanzierung und Co-Investoren).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118501799/de/

Contacts:

Mollie Duban

mediarelations@lonestarfunds.com