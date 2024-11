Unfall oder Sabotage? Die zwei beschädigten Unterseekabel in der Ostsee werfen Fragen nach der Ursache auf. Aber es rückt auch in den Fokus, wie kritische Infrastruktur besser gegen Angriffe gesichert werden kann. Ferdinand Gehringer, Experte für Cybersicherheit, klärt auf. Das Seekabel C-Lion1 zwischen Deutschland und Finnland ist am 18. November ausgefallen. Wenige Tage zuvor war bereits ein Datenkabel zwischen Litauen und Schweden beschädigt worden. ...

