ACEL Power ist stolz darauf, auf der METS 2024 seine fortschrittliche Intelligent Electric Series mit vier leistungsstarken Modellen vorzustellen: dem IE 50 (50 PS), dem IE 75 (75 PS), dem IE 150 (150 PS) und dem neu eingeführten IE 250 (250 PS). Derzeit sind die Modelle mit 50 PS und 75 PS auf dem Markt erhältlich, während die leistungsstarken Außenbordmotoren mit 150 PS und 250 PS Anfang 2025 auf den Markt kommen sollen. Das Team von ACEL Power wird für Fragen zur Verfügung stehen und diese Produkte im US-kanadischen Pavillon, Stand 01.713 vorstellen und dabei hervorheben, wie das umfassende elektrische Antriebssystem die Zukunft des Bootfahrens verändert. Die Motoren werden auch in der Next Gen Propulsion Zone ausgestellt einem Bereich, der sich den neuesten Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Schiffstechnologie widmet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118155755/de/

Introducing the sleek ACEL Power 250 HP electric outboard motor technology meets elegant design. Engineered for ultimate performance and efficiency, this innovative propulsion system delivers zero-emission power, redefining marine travel with a commitment to clean technology. (Photo: Business Wire)

Für verschiedene Anwendungen entwickelt

Die Serie Intelligent Electric Propulsion von ACEL Power wurde speziell für eine optimale Leistung sowohl für Freizeit- als auch für kommerzielle Boote entwickelt. ACEL-Motoren können eine Spitzenleistung von bis zum Zweifachen der Nennleistung erreichen. Der 150-PS-Motor kann eine Spitzenleistung von 200 PS erreichen, und der 250-PS-Motor erreicht beim Beschleunigen eine beeindruckende Spitzenleistung von 350 PS. Die elektrischen Außenbordmotoren von ACEL sind auf minimale Umweltbelastung ausgelegt und ermöglichen ein saubereres und leiseres Bootserlebnis, ohne Kompromisse bei Leistung oder Effizienz einzugehen.

Wichtige Produkthighlights

Innovatives elektrisches Antriebssystem: Im Kern handelt es sich um eine umfassende patentierte Lösung, die aus nahtlos integrierten Komponenten besteht, darunter ein Außenbordmotor, ein anpassbares Batteriesystem, eine intelligente Stromversorgung, ein digitaler Gashebel, ein intelligentes Ladegerät, ein intelligenter Schlüssel und ein Bordcomputer mit einem intuitiven Touchscreen. Die Motoren IE150 und IE250 werden von der neuesten 800-V-Plattform von ACEL angetrieben und erreichen einen erstaunlichen Wirkungsgrad des Antriebsstrangs von 95,8 %. ACEL ist CE-zertifiziert und bereit, seine Innovationen auf den europäischen Markt zu bringen.

Im Kern handelt es sich um eine umfassende patentierte Lösung, die aus nahtlos integrierten Komponenten besteht, darunter ein Außenbordmotor, ein anpassbares Batteriesystem, eine intelligente Stromversorgung, ein digitaler Gashebel, ein intelligentes Ladegerät, ein intelligenter Schlüssel und ein Bordcomputer mit einem intuitiven Touchscreen. Die Motoren IE150 und IE250 werden von der neuesten 800-V-Plattform von ACEL angetrieben und erreichen einen erstaunlichen Wirkungsgrad des Antriebsstrangs von 95,8 %. ACEL ist CE-zertifiziert und bereit, seine Innovationen auf den europäischen Markt zu bringen. Integriertes intelligentes Ökosystem: Die Antriebssysteme von ACEL Power verfügen über fortschrittliche IoT-Funktionen und Echtzeit-Diagnosefunktionen. Diese ermöglichen es Bootsführern, die Leistung zu überwachen, den Energieverbrauch zu optimieren und die Betriebskosten zu senken. Zu den wichtigsten Softwarefunktionen gehören drahtlose Updates und Fernüberwachung, die einen reibungslosen Betrieb und eine höhere Effizienz gewährleisten.

Die Antriebssysteme von ACEL Power verfügen über fortschrittliche IoT-Funktionen und Echtzeit-Diagnosefunktionen. Diese ermöglichen es Bootsführern, die Leistung zu überwachen, den Energieverbrauch zu optimieren und die Betriebskosten zu senken. Zu den wichtigsten Softwarefunktionen gehören drahtlose Updates und Fernüberwachung, die einen reibungslosen Betrieb und eine höhere Effizienz gewährleisten. Anpassung: ACEL bietet Flexibilität mit LFP- und Semi-Solid-Batterieoptionen, die eine Reihe von Kundenbedürfnissen abdecken. Bootsbauer können einen Standard-Batteriesatz auswählen oder zusätzliche Sätze hinzufügen, um spezifische Anforderungen an Reichweite und Gewicht zu erfüllen, und so maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen anbieten.

CEO-Einblick in die Vision und Innovation von ACEL

"Für ACEL ist Elektrifizierung mehr als nur ein Wechsel von Gas zu Strom es geht darum, das gesamte Bootserlebnis durch Digitalisierung zu verändern", sagt CEO und Mitbegründer Anthony Liu. "Unser intelligentes elektrisches Antriebssystem stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Hardware- und Software-Integration dar und vereint Intelligenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit, um den Bedürfnissen moderner Bootsfahrer gerecht zu werden."

"Sich für einen Elektroantrieb mit ACEL Power zu entscheiden, bedeutet, sich für Leistung zu entscheiden", fügt Liu hinzu. "Mit 30 mehr Drehmoment liefern unsere Motoren eine nahezu sofortige Beschleunigung und höhere Gleitgeschwindigkeiten und sorgen so für ein aufregendes Erlebnis, sobald Bootsfahrer das Gaspedal betätigen. Wir suchen aktiv nach Partnerschaften mit Bootsbauern, Distributoren und Händlern, um diese Vision weltweit umzusetzen."

ACEL arbeitet weltweit mit Händlern, Distributoren und Erstausrüstern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die auf Leistung, Sicherheit und Umweltverantwortung ausgerichtet sind. ACEL hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bootserlebnis neu zu gestalten, und legt dabei den Schwerpunkt auf Sicherheit und Innovation mit optionalen Funktionen wie unserer schnellen Ladefähigkeit von einer Stunde und fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen, die eine Batterieisolierung ohne Unterbrechung der Antriebsstrangfunktionalität ermöglichen. Mit ACEL wird jede Reise zu einem Erlebnis, das Effizienz, Nachhaltigkeit und ein beispielloses Engagement für ein angenehmes und sorgenfreies Bootserlebnis vereint.

Besuchen Sie uns auf der METSTRADE 2024

Besucher der METSTRADE 2024 sind eingeladen, die bahnbrechenden elektrischen Antriebssysteme von ACEL Power aus erster Hand zu erleben. Besuchen Sie den US-kanadischen Pavillon am Stand 01.713 oder die Next Gen Propulsion Zone, um die Technologie hinter den innovativen 75-PS- und 250-PS-Motoren von ACEL kennenzulernen. ACEL Power hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Maßstäbe in Sachen Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit zu setzen und eine neue Ära der elektrischen Bootsantriebe einzuläuten.

Über ACEL Power

ACEL Power mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, ist ein Pionierunternehmen in der Herstellung von elektrischen Außenbordantrieben und führend in der Schifffahrtsbranche in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit. ACEL Power ist bekannt für die Einführung der weltweit ersten in Serie produzierten 50- und 75-PS-Elektromotoren und hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Schaffung eines intelligenten elektrischen Ökosystems eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Mit einer zukunftsorientierten Vision möchte ACEL ein umfassendes Sortiment von 1 PS bis 650 PS anbieten und neue Maßstäbe für Schiffsantriebe in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit setzen. Durch den Einsatz patentierter Technologie und integrierter Softwarelösungen treibt ACEL Power den Wandel hin zu einem saubereren und effizienteren Bootserlebnis voran.

Weitere Informationen finden Sie unter www.acelpower.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118155755/de/

Contacts:

Für Medienanfragen

Natasha Chawla, VP Sales Marketing natasha@acelpower.com

Für Vertriebsanfragen

Info@acelpower.com