Chur (ots) -Die Graubündner Kantonalbank (GKB) belegt einen Spitzenplatz in der diesjährigen Retail Banking Studie der Hochschule Luzern. In der Kategorie der grössten Finanzinstitute ist die GKB zum vierten Mal in Folge die beste Bank der Schweiz.Um das Ranking zu ermitteln, untersuchte das Forschungsteam die Bilanz- und Erfolgsrechnungen von 2019 bis 2023 von 91 Instituten basierend auf neun Kennzahlen. In diesem Fünfjahresvergleich belegt die GKB den ersten Platz in der Grössenklasse der Banken mit einer Bilanzsumme von über 25 Milliarden Franken. Gleichzeitig ist die GKB die bestplatzierte Kantonalbank über alle Grössenklassen. "Das zum wiederholten Male hervorragende Ergebnis der GKB zeigt, dass unser robustes Geschäftsmodell auch unter unterschiedlichen Marktbedingungen funktioniert", kommentiert Daniel Fust, CEO der Graubündner Kantonalbank, die nachhaltig positive Entwicklung der Bank.Seit 2012 untersucht das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern jährlich das Kerngeschäft der inländisch-orientierten Banken. Die aktuelle Ausgabe der Studie analysiert einerseits die Preissensitivität von Bankkundinnen und -kunden sowie die Nutzung von Bancassurance-Produkten in der Schweiz. Zudem zeigt die Studie die Finanzkennzahlen der Retailbanken und beinhaltet eine umfassende Corporate-Governance-Analyse.Weitere Informationen zur Studie (https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/2024/11/21/retail-banking-studie-2024/).Pressekontakt:Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, Telefon +41 81 256 83 11Graubündner Kantonalbank, Postfach, 7001 Chur | medien@gkb.ch / gkb.ch/medienOriginal-Content von: Graubündner Kantonalbank GKB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003268/100926052