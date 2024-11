Eschborn (ots) -Sie haben eine Frage zu Ihrer Gesundheit oder Ihren Arzneimitteln? Das Online-Portal aponet.de gibt jetzt ganz persönliche Antworten. Möglich macht das der Gesundheits-Chat "Frag die Apotheke". Bei diesem neuen kostenlosen Service beantworten echte Apothekerinnen und Apotheker die Gesundheitsfragen der Nutzer durchgehend Tag und Nacht von Montag bis Sonntag.Antworten auf Fragen rund um die Gesundheit vertragen oftmals keinen Aufschub. Auf aponet.de erhalten Nutzer jetzt schnell und zuverlässig eine seriöse Beratung von Fachleuten: Der Chat-Service "Frag die Apotheke" steht rund um die Uhr und kostenfrei zur Verfügung. Die Fragen werden von Apothekerinnen und Apothekern beantwortet, die umfassend auf die gesundheitlichen Anliegen eingehen. Sie geben Ratschläge, empfehlen passende Medikamente und verweisen die Fragenden, falls nötig, an eine Ärztin oder einen Arzt. Man erreicht den Chat über den Frag-die-Apotheke-Button, der unten links auf aponet.de eingeblendet wird.Im Gegensatz zu vielen anderen Diensten kommunizieren die Nutzer dabei nicht mit einem Chat-Bot oder künstlicher Intelligenz. Die Beratung erfolgt durch "echte" Menschen - qualifizierte Fachkräfte, die in der Regel innerhalb weniger Augenblicke im Chat zur Verfügung stehen. Die Expertinnen und Experten stellen keine Diagnosen, ihre fachkundigen Empfehlungen ergänzen ärztliche Ratschläge, ersetzen diese jedoch nicht. Sie beraten über alle Themen in Sachen Gesundheit, können jedoch über die Lieferfähigkeit von Medikamenten oder ob diese in der örtlichen Apotheke vorrätig sind keine Aussagen treffen.aponet.de ist das offizielle Gesundheitsportal der deutschen Apothekerinnen und Apotheker. Es wurde 2024 als bestes Gesundheitsportal ausgezeichnet. aponet.de bietet täglich aktuelle Nachrichten, einen Gesundheits-Podcast, umfassende Artikel zu Gesundheitsthemen sowie eine tagesaktuelle Apotheken-Notdienstsuche für ganz Deutschland.Pressekontakt:Chefredakteur aponet.de Rüdiger FreundE-Mail r.freund@avoxa.de| Telefon 06196 928-315Original-Content von: Avoxa Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177472/5914076