Berlin (ots) -Der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB) lädt am 26. November 2024, um 18 Uhr zur Verleihung des Annemarie-Renger-Preises in das Humboldt-Carré, Berlin-Mitte, ein. Unter dem Leitmotiv "Unsere Verantwortung für Gemeinwohl und Demokratie" möchte der ASB gemeinsam mit Gästen aus Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit über zentrale gesellschaftliche Herausforderungen und die Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen in Deutschland diskutieren."Demokratie lebt vom Engagement jedes Einzelnen. Nur durch gemeinsamen Dialog, Mitbestimmung und Solidarität können wir eine Gesellschaft formen, die auf Respekt, Teilhabe und Gemeinsinn basiert", betont der ASB-Bundesvorsitzende Knut Fleckenstein.Zu den besonderen Gästen des Abends zählen die preisgekrönte Autorin Anne Rabe sowie Dr. Katarina Barley, Präsidentin des ASB, die beide mit ihren Vorträgen wichtige Impulse zur Bedeutung von Demokratie und Gemeinsinn in der modernen Gesellschaft geben werden. Die Veranstaltung bietet Raum für Austausch und die Entwicklung gemeinsamer Perspektiven, um die Werte des Gemeinwohls zu stärken.Der Annemarie-Renger-Preis 2024 geht an den Verein Neuland gewinnen e.V. aus Mecklenburg-Vorpommern, eine Organisation, die sich in besonderem Maße für das soziale Miteinander und die Förderung des Gemeinwohls engagiert. Diese Ehrung würdigt das unermüdliche Engagement für eine starke Zivilgesellschaft.Datum und Ort: 26. November 2024, 18 Uhr, Humboldt-Carré, Berlin-MitteÜber den ASBDer Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. engagiert sich seit über 135 Jahren für Menschen in Not und setzt sich für eine solidarische und gerechte Gesellschaft ein. Mit Projekten und Angeboten in den Bereichen Rettungsdienst, Sozialdienst und Katastrophenschutz leistet der ASB wertvolle Beiträge zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.