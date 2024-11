Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Italien begibt eine Anleihe (ISIN IT0005622128/ WKN A3L54R) im Volumen von 4 Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 15.10.2027 werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 2,7% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 15.04.2025, danach halbjährlich. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen einsteigen, wobei auch die kleinste handelbare Einheit 1.000 Nominale betrage. Von S&P gebe es ein BBB Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 21.11.2024) (21.11.2024/alc/n/a) ...

