Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen der USA und Deutschlands sind in den letzten Tagen gefallen, wobei der Rückgang in den USA deutlicher ausfiel, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Nach dem klaren Sieg der Republikaner bei den US-Präsidentschaftswahlen, der die langfristigen Renditen deutlich habe ansteigen lassen, würden Anleger nun Trumps potenzielle Kabinettskandidaten beobachten, um die Einhaltung der Wahlversprechen zu beurteilen. Aktuell lägen die Renditen der zehnjährigen US-T-Notes bei 4,40% und die der zehnjährigen Bunds bei 2,35%. In den USA sei die Industrieproduktion im Oktober ein Dämpfer gewesen, während der Immobilienmarkt gemischte Signale gesendet habe: Die Baubeginne seien gesunken, aber die Stimmung der Bauherren im Wohnimmobilienbereich habe sich verbessert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...